3 de junio del 2011. Hace 15 años

DÓLAR Y BOLSA ENTRAN EN UNA MONTAÑA RUSA

Tras un miércoles negro, hubo un total vuelco: Bolsa subió 7.2% y dólar cayó a S/. 2.75. Inversionistas van rápidamente del pesimismo a euforia, según encuestas que reciben. En mayo ganaron todos los fondos de las AFP. El Jurado Nacional de Elecciones prohíbe la difusión de encuestas una semana antes de los comicios, pero esta medida no funciona para los inversionistas. Ayer subió la cotización de 48 acciones en la bolsa de Lima y tan solo dos bajaron.

3 de junio del 2011. Hace 15 años. MEF a punto de ganar batalla a las AFP para bajar comisiones.

3 de junio del 2016. Hace 10 años

BANCA DARÁ INCENTIVOS PARA PAGAR CON CELULAR

Próximo paso para masificar la billetera electrónica es que se use para las transacciones sin necesidad de convertirse en efectivo. Las empresas emisoras de dinero electrónico que participan en la billetera móvil Bim alistan incentivos para que las personas y empresas usen sus celulares en los pagos que realizan, reveló Carolina Trivelli, gerente general de Pagos Digitales Peruanos, firma que agrupa a los bancos, financieras, cajas y edpymes.

3 de junio del 2021. Hace 5 años

GRANDES EMPRESAS SE PREPARAN POR POSIBLES BACHES TRAS ELECCIONES

Tendencia se inició en abril y se acentuó en mayo. Depósitos en dólares suben a un ritmo anual de 23.6%. Incremento se da más en personas que en empresas. Impulso se debe en parte a la liberación de CTS y AFP. Ahorristas trasladan sus cuentas de soles a moneda extranjera, mientras otros abren nuevos depósitos. Entidades financieras suben tasa de interés anual a 3%, seis veces más que el año pasado.