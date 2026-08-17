El gerente de Administración y Operaciones de la firma, Abel Labarthe, sostuvo que con un Kosto (Arequipa) y tres Franco Supermercados (dos en Arequipa y uno en Lima), al cierre del primer semestre del 2026, se ha logrado un crecimiento de las transacciones de 5% en relación a similar periodo del año anterior. La clave de este aún cauto aumento está sustentado en una estrategia que alude a activa presencia en promociones y, sobre todo, reforzamiento del canal online y surtido de productos.

De hecho, a partir de un mayor dinamismo de ventas en categorías como bebidas no alcohólicas, lácteos, comidas preparadas y productos vinculados al desayuno (cafés, infusiones y cereales), la empresa busca fortalecer la presencia de productores y proveedores arequipeños con el objetivo de ofrecer una propuesta regional que los diferencie de los supermercados tradicionales.

“Evaluamos permanentemente nuevas categorías y productos para incorporar al portafolio de las tiendas en Arequipa y en Lima; sin embargo, nuestro foco se alinea a entregar productos regionales en casi todas las categorías. Tenemos arroz, azúcar, productos lácteos, frutas, verduras, carnes y demás, producidos completamente en Arequipa. Incluso trabajamos en obtener la marca Arequipa para darle mayor fuerza a todo lo que es regional”, expresó el ejecutivo.

Labarthe manifestó que el otro frente que se persigue reforzar es el del comercio electrónico, de modo de que cada vez represente un mayor porcentaje dentro de la facturación total. Hoy, este canal genera el 5% de las ventas totales y tiene proyección de crecimiento, apalancado en una reciente alianza con un operador de última milla.

“Queremos desarrollar el canal y que crezca, pues la finalidad es integrar la tienda física y lograr una experiencia omnicanal progresiva. El canal digital será clave para acercarnos a clientes que hoy recorren distancias importantes para comprar en Franco”, remarcó.

En cuanto al ticket promedio de compra, el ejecutivo prefirió no brindar el monto; no obstante, destacó que en Lima y Arequipa el valor muestra diferencias por el perfil del consumidor y la composición de compra. “En ambos mercados estamos trabajando en aumentar frecuencia, unidades por transacción y valor para el cliente”, agregó.

¿Más Franco’s o Kosto’s?

En la actualidad, las tiendas de Franco Supermercados y Kosto tienen un tamaño de entre 800 y 1,200 metros cuadrados (m2), con acceso puerta a calle, aunque no descartan a futuro también evaluar otras alternativas como ubicaciones dentro de centros comerciales, siempre que cumplan criterios de demanda, accesibilidad, costo de ocupación y rentabilidad.

De momento, Labarthe no adelantó nuevos puntos de venta y, por el contrario, incidió en la necesidad de modernizar y rentabilizar las tiendas actuales y, posteriormente, retomar la expansión. En este plan de mayor cobertura, Lima como mercado ocupa un papel relevante, previo afianzamiento del modelo actual y permanente seguimiento del consumidor capitalino.

“Nosotros ya contamos con un supermercado Franco en Surco. El siguiente paso será crecer con ubicaciones cuidadosamente seleccionadas y una propuesta que conserve nuestra identidad arequipeña”, afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que Kosto también sea parte de esta expansión, el vocero indicó que ello estará sujeto a la oportunidad y público, considerando que cada marca cumple un rol diferente. “Kosto es un formato complementario dentro de nuestra propuesta comercial. Tiene un posicionamiento muy orientado a precio, conveniencia y cercanía, y está bien reconocido en la zona donde opera (José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa)”, añadió.

Franco Retail cuenta con un Kosto en Arequipa. (Foto: Franco Retail)

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Proyecto de strip center se mantiene en portafolio

Labarthe señaló que con proyección a crecer, la firma viene analizando distintas posibilidades de financiamiento, que van desde la captación de inversionistas hasta la opción de franquiciar la marca. Por ahora, la decisión es mantener la penetración con capital propio.

Asimismo, el ejecutivo tampoco descartó el proyecto de ejecutar un strip center en el terreno de 3,000 m2, en Yanahuara (Arequipa), en el que hoy funciona un Franco Supermercados; además, de otros locatarios.

“Es un proyecto que está en cartera, pues contamos con el área que demanda un strip center. De estos 3,000 m2, alrededor de 1,500 m2 lo ocupa el supermercado y el resto son farmacia, negocios de reparación de computadoras, una tienda de 13 Monjas, entre otros comercios; además, de un estacionamiento. En un futuro, de concretarse el proyecto, todo ese espacio podría construirse como un strip center”, finalizó.

Franco Supermercados tiene una sede en Yanahuara, en un área total de 3,000 m2. (Foto: Franco Retail)

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Claves

La compañía tiene un portafolio limitado en cuanto a marcas blancas, ajustándose a productos como menestras y granos. La apuesta se centra en la oferta regional.

Franco Retail cuenta con una tienda Kosto en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa), dos Franco Supermercados en Yanahuara y Mollendo (Arequipa) y uno en Surco (Lima)