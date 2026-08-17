Franco Retail creció 5% en el primer semestre de este año en relación al mismo periodo del 2025. (Foto: Franco Retail)
Franco Retail creció 5% en el primer semestre de este año en relación al mismo periodo del 2025. (Foto: Franco Retail)
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Mayumi García
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En Arequipa, Franco Retail es sinónimo de producto regional y es que, con más de 30 años en el mercado, el negocio surgido de la familia Franco hoy apunta a un periodo de mayor consolidación in situ junto a un permanente monitoreo de nuevos mercados con fines de expansión. Así, bajo el paraguas de la compañía, Franco Supermercados y Kosto son las dos marcas que actualmente se perfilan a potenciar sus ventas, priorizando eficiencia operativa y mejora de la propuesta comercial.

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