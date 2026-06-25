Las compañías analizadas se segmentaron en 25 categorías. (Foto: Referencial)
Las compañías analizadas se segmentaron en 25 categorías. (Foto: Referencial)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

Datum Internacional en alianza con CX Latam Group presentó ayer los resultados del Experience Performance Index (XPI), cuyo estudio evalúa y clasifica a las principales empresas del país, a partir de la experiencia previa que generan en sus clientes. El evento, que contó con Gestión como aliado estratégico, culminó con la premiación de firmas de diferentes rubros que vienen destacando en este aspecto; además, de algunas conclusiones claves sobre los retos aún pendientes en los comercios de cara a su usuario final.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso GO EXPERIENCE 2025 convocó a referentes globales de experiencia del cliente
Experiencia del cliente: IA, analítica avanzada y nuevas tendencias para potenciar empresas
Cinco claves para potenciar tus ventas y mejorar la experiencia del cliente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.