De acuerdo con el conteo rápido al 100% de Datum Internacional, en la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, los dos candidatos más votados son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

La lideresa de Fuerza Popular tiene 16.8% de votos y el líder de Renovación Popular, 12.9%. Continúan en tercer lugar Jorge Nieto, con 11.6% de los votos, y Ricardo Belmont, con 10.1%.

Siguen en la lista: Roberto Sánchez con 9.4%, Carlos Álvarez con 8.1% y Alfonso López Chau con 7.7%. Cabe precisar que, estos datos deberán contrastarse con el cómputo oficial que realizará la ONPE, que, al cierre de esta nota va al 39.44%.

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga disputarán la segunda vuelta, según el conteo rápido de Datum Internacional. (Foto: ChatGPT /Andina)

¿Afectará los votos del lunes 13 de abril en el resultado del conteo rápido?

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, recordó que las cifras se basan en cerca de 300,000 actas recogidas a nivel nacional. Respecto a los 52,000 votos que se realizarán este lunes 13 de abril, considera que no afectarán el resultado del conteo rápido.

“Van a variar décimas, pero no creo que cambie el sentido de los resultados. El que está quinto o sexto no va a pasar al segundo lugar. Cada décima (0.1%) representa más o menos 20,000 votos”, dijo a América TV y Canal N.

Keiko Fujimori se pronuncia tras resultados del conteo rápido

Keiko Fujimori se manifestó tras conocerse los resultados del conteo rápido de Datum Internacional y aseguró recibirlos con “profunda gratitud, humildad y gran responsabilidad”.

“El enemigo es la izquierda y de acuerdo con los resultados de conteo, no estarían en la segunda etapa. Eso es positivo para todos los peruanos” , sostuvo a la prensa la lideresa de Fuerza Popular.

Cabe acotar que en el flash electoral a boca de urna, Fujimori Higuchi obtuvo 16.5% de los votos, mientras que Rafael López Aliaga 12.8% y Jorge Nieto 11.6%. La diferencia entre la boca de urna y el conteo rápido, explicó Torrado, reside en sus márgenes de error. La primera tiene uno de 3.0% y se basa en entrevistas tras salir de votar. El segundo tiene uno cercano al 1%, dado que usa las muestras de actas oficiales escrutadas.

Así se desarrollaron las elecciones generales 2026

La jornada democrática de este domingo 12 de abril estuvo marcada por la controversia, al no instalarse 211 mesas de sufragio en 15 locales de votación en Lima Metropolitana. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, reconoció el error y lo tildó de “problema logístico acotado”. En total, son más de 52,000 los electores afectados —en primera instancia, mencionó 63,000—.

Segunda vuelta se realizará el 7 de junio de este 2026. Foto: difusión

Mapa electoral a boca de urna: el voto por regiones

Amazonas

Roberto Sánchez 25.7% | Keiko Fujimori 20.8% | Ricardo Belmont 11.5%

Áncash

Keiko Fujimori 17.8% | Roberto Sánchez 11.8% | Carlos Álvarez 10.4%

Apurímac

Roberto Sánchez 30.3% | Ricardo Belmont 15.1% | Alfonso López Chau 11.8%

Arequipa

Jorge Nieto 20.4% | Rafael López Aliaga 12.3% | Alfonso López Chau 9.1%

Ayacucho

Roberto Sánchez 20.7% | Ricardo Belmont 17.8% | Alfonso López Chau 16.0%

Cajamarca

Roberto Sánchez 43.1% | Ricardo Belmont 13.5% | Keiko Fujimori 12.3%

Callao

Keiko Fujimori 20.1% | Rafael López Aliaga 18.1% | Jorge Nieto 14.9%

Cusco

Alfonso López Chau 15.6% | Ricardo Belmont 14.8% | Jorge Nieto 13.9%

Huancavelica

Roberto Sánchez 33.9% | Ricardo Belmont 13.4% | Alfonso López Chau 10.3%

Huánuco

Roberto Sánchez 24.1% | Keiko Fujimori 15.7% | Ricardo Belmont 15.6%

Ica

Keiko Fujimori 20.3% | Carlos Álvarez 11.1% | Rafael López Aliaga 9.7%

Junín

Keiko Fujimori 17.2% | Alfonso López Chau 11.5% | Ricardo Belmont 10.7%

La Libertad

Keiko Fujimori 20.7% | Jorge Nieto 10.1% | Rosario Fernández 9.6%

Lambayeque

Keiko Fujimori 25.4% | Rafael López Aliaga 10.5% | Jorge Nieto 10.0%

Lima Metropolitana

Rafael López Aliaga 22.2% | Keiko Fujimori 16.4% | Jorge Nieto 15.7%

Lima Provincias

Keiko Fujimori 24.7% | Ricardo Belmont 11.7% | Carlos Álvarez 9.5%

Loreto

Keiko Fujimori 29.9% | Carlos Álvarez 15.3% | Rafael López Aliaga 6.6%

Madre de Dios

Roberto Sánchez 20.3% | Keiko 17.3% | Ricardo Belmont 13.0%

Moquegua

Jorge Nieto 12.4% | Alfonso López Chau 10.4% | Ricardo Belmont 10.1%

Pasco

Keiko Fujimori 18.3% | Roberto Sánchez 13.9% | Ricardo Belmont 10.2%

Piura

Keiko Fujimori 29.3% | Carlos Álvarez 11.7% | Jorge Nieto 9.4%

Puno

Roberto Sánchez 20.2% | Ricardo Belmont 16.4% | Alfonso López Chau 11.0%

San Martín

Keiko Fujimori 24.4% | Roberto Sánchez 17.0% | Ricardo Belmont 12.3%

Tacna

Ricardo Belmont 14.8% | Jorge Nieto 13.2% | Roberto Sánchez 9.9%

Tumbes

Keiko Fujimori 29.5% | Carlos Álvarez 16.0% | Roberto Sánchez 6.3%

Ucayali

Keiko Fujimori 27.7% | Ricardo Belmont 11.0% | Carlos Álvarez 10.8%

Extranjero

Rafael López Aliaga 28.2% | Keiko Fujimori 14.0% | Jorge Nieto 11.0%