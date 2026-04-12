Perú escogerá hoy, en una primera vuelta, entre 35 candidatos en total para ser el nuevo presidente del país, el noveno en 10 años. Ante ello, Jorge Zapata, presidente de la Confiep, detalló la expectativa empresarial de cara al próximo quinquenio.

¿Cuáles deberían ser los puntos no negociables que debería sostener el nuevo mandatario del país para que Perú crezca más de lo que ya lo hace hoy? Para Zapata, el punto de inicio es reducir la rotación de funcionarios.

Minería y agroexportación aguardan decisión política

“Los funcionarios del Estado deben permanecer en sus puestos más tiempo. Cada vez que rotan los directores, el nuevo entra a revisar todo lo hecho por el anterior y eso retrata los proyectos, los emprendimientos”, reclamó.

Zapata agregó otros puntos al resumen de la agenda que debería tener el próximo Poder Ejecutivo. A su criterio, es clave que, además de agilizar los trámites para constituir empresas, se adopte un rol más agresivo de promoción de la cartera de proyectos que ya tiene el Perú.

Como ejemplo claro apuntó a la cartera de proyectos mineros, que hoy bordea los US$ 64 mil millones, donde muchas de las iniciativas no avanzan hace años.

“Tenemos que seguir ampliando nuestra frontera agrícola. Hemos tenido un milagro interesantísimo. Pasamos en 15 años de US$ 500 millones en agroexportaciones a US$ 14 mil millones. Eso podría seguir ampliándose porque muchos de los proyectos de irrigación no se hicieron y otras ni se completaron”, refirió también.

Además de ello, el presidente de la Confiep recalcó que es insostenible que Perú mantenga más de 2,400 obras paralizadas actualmente en el territorio nacional. “Si resolvemos eso, este país podría volar en crecimiento”, aseguró.

Jorge Zapata, presidente de la Confiep. Foto: GEC.

Contexto diferente al 2021

Zapata también recordó que el escenario del país que se tenía en el 2021, cuando Perú escogió a Pedro Castillo como presidente, es diferente al actual. Se salía de una pandemia, que desnudó la debilidad, sobre todo, del sistema de salud.

“El Perú se ha recuperado, hemos retomado crecimientos alrededor del 3%, aunque puede ser mucho mayor. El escenario político sigue deteriorado, lamentablemente”, aclaró.

De cara al futuro, el presidente de la Confiep lanzó un mensaje para los 35 candidatos, especialmente aquellos que no logren pasar a segunda vuelta.

“Hay poca confianza, son elecciones muy extrañas, con 35 candidatos, y con una intención de voto muy débil. Un candidato sube un día y al siguiente baja. No más de uno alcanza el 10%. No hay una conexión con el tejido social, no se le ve comprometidos con el accionar fuera del contexto electoral. Si fuese así, tendríamos elecciones más predecibles con una conexión más clara entre los ciudadanos y sus dirigentes”, sostuvo.