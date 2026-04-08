Este domingo 12 de abril se celebran las Elecciones Generales 2026 en Perú , tener claro tu local y mesa de votación no es solo un detalle logístico: es la diferencia entre votar rápido y sin estrés, o llegar tarde, hacer largas colas o incluso equivocarte de local. La ONPE ha habilitado una plataforma oficial para que cualquier ciudadano habilitado pueda confirmar exactamente dónde debe sufragar en estas elecciones.

Además, en un contexto de alta participación obligatoria y con multas por no votar, saber de antemano tu lugar de votación te evita contratiempos, gastos extra y desplazamientos innecesarios. Esta misma consulta también te permite confirmar si fuiste sorteado como miembro de mesa, un dato fundamental porque implica deberes adicionales el día de la elección.

Valida con tus ocho dígitos de DNI en la web oficial de la ONPE si eres miembro de mesa (titular o suplente) para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)

Cómo ubicar tu local y mesa de votación

Para saber dónde te toca votar, el proceso es totalmente digital, rápido y gratuito. Solo necesitas conexión a internet y tu DNI físico a la mano. La ONPE utiliza una web de consulta electoral en la que se concentra toda la información oficial sobre locales, mesas y miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026.

Los pasos básicos son:

Entra a la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE. Ingresa tu número de DNI en el campo correspondiente y haz clic en “Consultar”. El sistema mostrará tus datos personales (nombre, apellidos, distrito de residencia) y, debajo, los datos completos de tu votación: número de mesa, tipo de voto, número de orden en la lista de electores, nombre del local de votación, dirección exacta y una referencia para llegar. Descarga, guarda o imprime la información para tenerla a la mano el día de la elección; esto te ahorrará tiempo en la puerta del local.

Esta consulta es válida tanto para peruanos que viven en el país como para aquellos que residen en el extranjero, quienes también deben usar su número de DNI para conocer el consulado o local asignado en su ciudad.

¿Qué información verás al consultar con tu DNI?

La web oficial de la ONPE no solo te dice en qué colegio o institución te toca votar, sino que te entrega un paquete completo de datos que conviene revisar con calma antes de salir de casa. Cuando ingresas tu DNI, la plataforma te muestra:

Tus nombres y apellidos tal como figuran en el padrón electoral.

El distrito de residencia asociado a tu DNI, que define dónde te asignan local.

El número de tu mesa de sufragio y tu número de orden dentro de la relación de electores.

El nombre del local (colegio, instituto, universidad, etc.), la dirección completa y una referencia geográfica (esquina, avenida cercana, punto conocido).

La indicación de si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente), con la lista definitiva de quienes deben presentarse desde las 6:00 a. m. el día de la elección para la instalación de la mesa.

Con esta información, puedes planificar tu ruta, calcular el tiempo de traslado, evitar confundir locales cercanos y organizar tu día para cumplir con tu deber ciudadano sin afectar tus otras actividades.

Elegir tu local antes y confirmar tu voto

Para estas Elecciones Generales 2026, la ONPE habilitó previamente una plataforma llamada “Elige tu local de votación”, que permitió a los ciudadanos escoger hasta tres locales preferidos dentro del distrito que figura en su DNI. Entre noviembre y diciembre de 2025, los electores pudieron registrar sus preferencias, siempre dentro del distrito consignado en su DNI hasta la fecha de cierre del padrón electoral.

Si usaste esa herramienta, lo más probable es que tu local actual corresponda a una de esas opciones seleccionadas. Sin embargo, esto no reemplaza la consulta final que debes hacer hoy en la web de consulta electoral, ya que allí se encuentra la asignación definitiva de tu local y tu mesa. Esta doble etapa (elección previa y confirmación final) busca acercar el local al domicilio del elector y, al mismo tiempo, garantizar orden y distribución eficiente de mesas.

ONPE miembros de mesa Foto: ONPE

Voto en el extranjero: cómo saber dónde te toca votar fuera del Perú

Si eres peruano residente en el extranjero, también estás incluido en las Elecciones Generales 2026 y debes verificar tu local de votación con el mismo procedimiento. La ONPE, en coordinación con los consulados peruanos, habilita locales específicos (colegios, centros comunitarios, sedes consulares) donde se instalan mesas de sufragio para los connacionales.

Tu local se define de acuerdo con el domicilio que figura en tu DNI, que se vincula a una circunscripción consular. Por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires se asignan distintos colegios o escuelas según el padrón de peruanos en esa jurisdicción, y la recomendación oficial es siempre verificar con el número de DNI en el enlace de la ONPE, pues allí se publican los locales y mesas asignadas. De esta manera, evitas presentarte en un consulado equivocado o en una ciudad distinta a la que realmente te corresponde.

Cuál es el horario de votación para las Elecciones Generales 2026

El domingo 12 de abril, el horario oficial de votación para las Elecciones Generales 2026 en Perú es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. según lo informado por la ONPE y la normativa vigente. Algunos puntos clave sobre ese horario:

Las mesas se instalan antes de las 7:00 a. m., para que la votación arranque puntualmente a esa hora.

El ingreso a los locales está permitido hasta las 5:00 p. m.; si entraste antes de esa hora, igual podrás votar aunque el proceso se extienda algunos minutos.

Si llegas cuando las puertas ya están cerradas y no logras entrar al local, ya no podrás sufragar y quedarías sujeto a la multa por omisión al voto.

Si eres miembro de mesa, toma en cuenta que debes estar en tu local alrededor de las 6:00 a. m. para la instalación y el inicio de la jornada.

Consejos finales para llegar preparado a tu mesa de sufragio

Saber dónde te toca votar es el primer paso; el segundo es llegar preparado para que tu voto sea válido, rápido y seguro. En estas Elecciones Generales 2026, los ciudadanos emitirán varios votos en una cédula más grande de lo habitual, lo que hace aún más importante planificar tu jornada electoral.

Algunas recomendaciones prácticas:

Revisa tu local y mesa al menos un día antes o en las primeras horas de la mañana de la elección, para evitar sorpresas.

Guarda una captura de pantalla o imprime los datos completos; si la señal falla en la puerta del local, tendrás la información contigo.

Llega temprano, especialmente si eres miembro de mesa, ya que debes estar presente desde las 6:00 a. m. para la instalación.

Infórmate previamente sobre cómo marcar correctamente la cédula, ya que en 2026 se vota por presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y Parlamento Andino, y un error puede anular tu voto.

Si vives lejos de tu local, organiza traslados con anticipación y considera el tiempo de ida, cola, votación y retorno.

Cumplir con tu derecho y deber de votar empieza por un paso sencillo: ingresar tu DNI en la plataforma oficial, confirmar dónde te toca votar y anotar muy bien esa información. Con eso resuelto, el resto de la jornada será mucho más ordenada y podrás concentrarte en lo más importante: decidir, de manera informada, quién gobernará el Perú en los próximos años.