Las Elecciones Presidenciales de Perú 2026 se perfilan como uno de los momentos más decisivos del año para millones de ciudadanos . Este domingo 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente del país en una jornada clave para el futuro político y social del país. Según lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las mesas de votación estarán habilitadas desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., por lo que se recomienda asistir con anticipación para evitar aglomeraciones.

En esta contienda electoral participan diversos candidatos que buscan el respaldo del electorado con propuestas centradas en seguridad, economía y gobernabilidad. El proceso es supervisado por entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, que garantiza la transparencia y legalidad del proceso, junto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, encargado de la identificación de los ciudadanos.

Durante la jornada, se espera una alta participación ciudadana, ya que el voto es obligatorio en el Perú. Las autoridades han enfatizado la importancia de acudir informados, respetar los horarios establecidos y seguir las indicaciones del personal electoral para que el proceso se desarrolle con normalidad y sin contratiempos.

🪪 ¿Qué documentos llevar para votar el 12 de abril?

Para poder ejercer tu derecho al voto en las Elecciones Presidenciales de Perú 2026, es indispensable presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) , ya sea en su versión azul o electrónica. Este documento es el único válido para identificarte en tu mesa de sufragio, según lo dispuesto por la ONPE y el JNE. No se aceptan copias ni otros documentos como pasaporte o licencia de conducir.

Asimismo, se recomienda verificar previamente tu local de votación, número de mesa y horario sugerido de sufragio en las plataformas oficiales. Esto te permitirá ahorrar tiempo y evitar inconvenientes el día de la elección.

En el Perú, el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Chat GPT)

📋 ¿Qué pasa si no votas el 12 de abril?

En el Perú, el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años. Si no asistes a votar en las Elecciones Presidenciales de Perú 2026, recibirás una multa económica determinada según tu clasificación socioeconómica (no pobre, pobre o extrema pobreza).

Además, si no pagas la multa, podrías enfrentar restricciones para realizar trámites importantes como gestiones bancarias, firma de contratos o procesos administrativos ante el Estado. El Jurado Nacional de Elecciones es la entidad encargada de supervisar estas sanciones.

💰 ¿Dónde pagar tu multa electoral?

Si no acudiste a votar, puedes pagar tu multa en el Banco de la Nación o mediante plataformas digitales autorizadas . También puedes consultar y cancelar tu deuda en línea a través de los portales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones o la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Cumplir con esta obligación es fundamental para evitar inconvenientes futuros y mantenerte habilitado para cualquier trámite legal o administrativo dentro del país.