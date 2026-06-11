Los aficionados podrán seguir el Mundial de Fútbol 2026 desde celulares, computadores, tablets y Smart TV en cualquier lugar de Colombia. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Los aficionados podrán seguir el Mundial de Fútbol 2026 desde celulares, computadores, tablets y Smart TV en cualquier lugar de Colombia. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
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La Copa Mundial FIFA 2026 ya está en marcha y los aficionados colombianos se preparan para seguir cada uno de los encuentros de la fase de grupos. El torneo, que por primera vez reúne a 48 selecciones, contará con 72 partidos en la primera ronda, distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con partidos desde el mediodía hasta altas horas de la noche en horario colombiano, los fanáticos podrán disfrutar de una intensa agenda futbolera durante más de dos semanas. A continuación, te presentamos el calendario completo de la fase de grupos con los horarios oficiales para Colombia y los canales que transmitirán el Mundial 2026 en el país.

Horarios de todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Colombia

Primera jornada

FechaHora (Colombia)Partido
11 de junio2:00 p. m.México vs. Sudáfrica
11 de junio9:00 p. m.Corea del Sur vs. República Checa
12 de junio2:00 p. m.Canadá vs. Bosnia
12 de junio8:00 p. m.Estados Unidos vs. Paraguay
13 de junio2:00 p. m.Catar vs. Suiza
13 de junio5:00 p. m.Brasil vs. Marruecos
13 de junio8:00 p. m.Haití vs. Escocia
13 de junio11:00 p. m.Australia vs. Turquía
14 de junio12:00 p. m.Alemania vs. Curazao
14 de junio3:00 p. m.Países Bajos vs. Japón
14 de junio6:00 p. m.Costa de Marfil vs. Ecuador
14 de junio9:00 p. m.Suecia vs. Túnez
15 de junio11:00 a. m.España vs. Cabo Verde
15 de junio2:00 p. m.Bélgica vs. Egipto
15 de junio5:00 p. m.Arabia Saudita vs. Uruguay
15 de junio8:00 p. m.Irán vs. Nueva Zelanda
16 de junio2:00 p. m.Francia vs. Senegal
16 de junio5:00 p. m.Irak vs. Noruega
16 de junio8:00 p. m.Argentina vs. Argelia
16 de junio11:00 p. m.Austria vs. Jordania
17 de junio12:00 p. m.Portugal vs. RD Congo
17 de junio3:00 p. m.Inglaterra vs. Croacia
17 de junio6:00 p. m.Ghana vs. Panamá
17 de junio9:00 p. m.Uzbekistán vs. Colombia

Segunda jornada

FechaHora (Colombia)Partido
18 de junio11:00 a. m.República Checa vs. Sudáfrica
18 de junio2:00 p. m.Suiza vs. Bosnia
18 de junio5:00 p. m.Canadá vs. Catar
18 de junio8:00 p. m.México vs. Corea del Sur
19 de junio2:00 p. m.Estados Unidos vs. Australia
19 de junio5:00 p. m.Escocia vs. Marruecos
19 de junio8:00 p. m.Brasil vs. Haití
19 de junio11:00 p. m.Turquía vs. Paraguay
20 de junio2:00 p. m.Países Bajos vs. Suecia
20 de junio3:00 p. m.Alemania vs. Costa de Marfil
20 de junio7:00 p. m.Ecuador vs. Curazao
20 de junio11:00 p. m.Túnez vs. Japón
21 de junio11:00 a. m.España vs. Arabia Saudita
21 de junio2:00 p. m.Bélgica vs. Irán
21 de junio5:00 p. m.Uruguay vs. Cabo Verde
21 de junio8:00 p. m.Nueva Zelanda vs. Egipto
22 de junio12:00 p. m.Argentina vs. Austria
22 de junio4:00 p. m.Francia vs. Irak
22 de junio7:00 p. m.Noruega vs. Senegal
22 de junio10:00 p. m.Jordania vs. Argelia
23 de junio12:00 p. m.Portugal vs. Uzbekistán
23 de junio3:00 p. m.Inglaterra vs. Ghana
23 de junio6:00 p. m.Panamá vs. Croacia
23 de junio9:00 p. m.Colombia vs. RD Congo

Tercera jornada

FechaHora (Colombia)Partido
24 de junio2:00 p. m.Suiza vs. Canadá
24 de junio2:00 p. m.Bosnia vs. Catar
24 de junio5:00 p. m.Escocia vs. Brasil
24 de junio5:00 p. m.Marruecos vs. Haití
24 de junio8:00 p. m.República Checa vs. México
24 de junio8:00 p. m.Sudáfrica vs. Corea del Sur
25 de junio3:00 p. m.Curazao vs. Costa de Marfil
25 de junio3:00 p. m.Ecuador vs. Alemania
25 de junio6:00 p. m.Japón vs. Suecia
25 de junio6:00 p. m.Túnez vs. Países Bajos
25 de junio9:00 p. m.Turquía vs. Estados Unidos
25 de junio9:00 p. m.Paraguay vs. Australia
26 de junio2:00 p. m.Noruega vs. Francia
26 de junio2:00 p. m.Senegal vs. Irak
26 de junio7:00 p. m.Cabo Verde vs. Arabia Saudita
26 de junio7:00 p. m.Uruguay vs. España
26 de junio10:00 p. m.Egipto vs. Irán
26 de junio10:00 p. m.Nueva Zelanda vs. Bélgica
27 de junio4:00 p. m.Panamá vs. Inglaterra
27 de junio4:00 p. m.Croacia vs. Ghana
27 de junio6:30 p. m.Colombia vs. Portugal
27 de junio6:30 p. m.RD Congo vs. Uzbekistán
27 de junio9:00 p. m.Argelia vs. Austria
27 de junio9:00 p. m.Jordania vs. Argentina

¿Qué canales transmiten el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming.

TV abierta

  • Canal Caracol
  • Canal RCN

Ambas cadenas transmitirán los partidos de la Selección Colombia y una amplia selección de encuentros del torneo.

Televisión por cable

  • DSports

La señal deportiva contará con una cobertura ampliada de la Copa Mundial, incluyendo encuentros adicionales, análisis y programación especial.

Streaming

Los partidos también estarán disponibles mediante:

  • DGO
  • Aplicación y sitio web de Caracol Televisión
  • Aplicación y plataforma digital de Canal RCN

Gracias a estas opciones, los aficionados podrán seguir el Mundial 2026 desde celulares, computadores, tablets y Smart TV en cualquier lugar de Colombia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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