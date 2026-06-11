La Copa Mundial FIFA 2026 ya está en marcha y los aficionados colombianos se preparan para seguir cada uno de los encuentros de la fase de grupos. El torneo, que por primera vez reúne a 48 selecciones, contará con 72 partidos en la primera ronda, distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con partidos desde el mediodía hasta altas horas de la noche en horario colombiano, los fanáticos podrán disfrutar de una intensa agenda futbolera durante más de dos semanas. A continuación, te presentamos el calendario completo de la fase de grupos con los horarios oficiales para Colombia y los canales que transmitirán el Mundial 2026 en el país.

Horarios de todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Colombia

Primera jornada

Fecha Hora (Colombia) Partido 11 de junio 2:00 p. m. México vs. Sudáfrica 11 de junio 9:00 p. m. Corea del Sur vs. República Checa 12 de junio 2:00 p. m. Canadá vs. Bosnia 12 de junio 8:00 p. m. Estados Unidos vs. Paraguay 13 de junio 2:00 p. m. Catar vs. Suiza 13 de junio 5:00 p. m. Brasil vs. Marruecos 13 de junio 8:00 p. m. Haití vs. Escocia 13 de junio 11:00 p. m. Australia vs. Turquía 14 de junio 12:00 p. m. Alemania vs. Curazao 14 de junio 3:00 p. m. Países Bajos vs. Japón 14 de junio 6:00 p. m. Costa de Marfil vs. Ecuador 14 de junio 9:00 p. m. Suecia vs. Túnez 15 de junio 11:00 a. m. España vs. Cabo Verde 15 de junio 2:00 p. m. Bélgica vs. Egipto 15 de junio 5:00 p. m. Arabia Saudita vs. Uruguay 15 de junio 8:00 p. m. Irán vs. Nueva Zelanda 16 de junio 2:00 p. m. Francia vs. Senegal 16 de junio 5:00 p. m. Irak vs. Noruega 16 de junio 8:00 p. m. Argentina vs. Argelia 16 de junio 11:00 p. m. Austria vs. Jordania 17 de junio 12:00 p. m. Portugal vs. RD Congo 17 de junio 3:00 p. m. Inglaterra vs. Croacia 17 de junio 6:00 p. m. Ghana vs. Panamá 17 de junio 9:00 p. m. Uzbekistán vs. Colombia

Segunda jornada

Fecha Hora (Colombia) Partido 18 de junio 11:00 a. m. República Checa vs. Sudáfrica 18 de junio 2:00 p. m. Suiza vs. Bosnia 18 de junio 5:00 p. m. Canadá vs. Catar 18 de junio 8:00 p. m. México vs. Corea del Sur 19 de junio 2:00 p. m. Estados Unidos vs. Australia 19 de junio 5:00 p. m. Escocia vs. Marruecos 19 de junio 8:00 p. m. Brasil vs. Haití 19 de junio 11:00 p. m. Turquía vs. Paraguay 20 de junio 2:00 p. m. Países Bajos vs. Suecia 20 de junio 3:00 p. m. Alemania vs. Costa de Marfil 20 de junio 7:00 p. m. Ecuador vs. Curazao 20 de junio 11:00 p. m. Túnez vs. Japón 21 de junio 11:00 a. m. España vs. Arabia Saudita 21 de junio 2:00 p. m. Bélgica vs. Irán 21 de junio 5:00 p. m. Uruguay vs. Cabo Verde 21 de junio 8:00 p. m. Nueva Zelanda vs. Egipto 22 de junio 12:00 p. m. Argentina vs. Austria 22 de junio 4:00 p. m. Francia vs. Irak 22 de junio 7:00 p. m. Noruega vs. Senegal 22 de junio 10:00 p. m. Jordania vs. Argelia 23 de junio 12:00 p. m. Portugal vs. Uzbekistán 23 de junio 3:00 p. m. Inglaterra vs. Ghana 23 de junio 6:00 p. m. Panamá vs. Croacia 23 de junio 9:00 p. m. Colombia vs. RD Congo

Tercera jornada

Fecha Hora (Colombia) Partido 24 de junio 2:00 p. m. Suiza vs. Canadá 24 de junio 2:00 p. m. Bosnia vs. Catar 24 de junio 5:00 p. m. Escocia vs. Brasil 24 de junio 5:00 p. m. Marruecos vs. Haití 24 de junio 8:00 p. m. República Checa vs. México 24 de junio 8:00 p. m. Sudáfrica vs. Corea del Sur 25 de junio 3:00 p. m. Curazao vs. Costa de Marfil 25 de junio 3:00 p. m. Ecuador vs. Alemania 25 de junio 6:00 p. m. Japón vs. Suecia 25 de junio 6:00 p. m. Túnez vs. Países Bajos 25 de junio 9:00 p. m. Turquía vs. Estados Unidos 25 de junio 9:00 p. m. Paraguay vs. Australia 26 de junio 2:00 p. m. Noruega vs. Francia 26 de junio 2:00 p. m. Senegal vs. Irak 26 de junio 7:00 p. m. Cabo Verde vs. Arabia Saudita 26 de junio 7:00 p. m. Uruguay vs. España 26 de junio 10:00 p. m. Egipto vs. Irán 26 de junio 10:00 p. m. Nueva Zelanda vs. Bélgica 27 de junio 4:00 p. m. Panamá vs. Inglaterra 27 de junio 4:00 p. m. Croacia vs. Ghana 27 de junio 6:30 p. m. Colombia vs. Portugal 27 de junio 6:30 p. m. RD Congo vs. Uzbekistán 27 de junio 9:00 p. m. Argelia vs. Austria 27 de junio 9:00 p. m. Jordania vs. Argentina

¿Qué canales transmiten el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming.

TV abierta

Canal Caracol

Canal RCN

Ambas cadenas transmitirán los partidos de la Selección Colombia y una amplia selección de encuentros del torneo.

Televisión por cable

DSports

La señal deportiva contará con una cobertura ampliada de la Copa Mundial, incluyendo encuentros adicionales, análisis y programación especial.

Streaming

Los partidos también estarán disponibles mediante:

DGO

Aplicación y sitio web de Caracol Televisión

Aplicación y plataforma digital de Canal RCN

Gracias a estas opciones, los aficionados podrán seguir el Mundial 2026 desde celulares, computadores, tablets y Smart TV en cualquier lugar de Colombia.