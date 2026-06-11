La Copa Mundial FIFA 2026 ya está en marcha y los aficionados colombianos se preparan para seguir cada uno de los encuentros de la fase de grupos. El torneo, que por primera vez reúne a 48 selecciones, contará con 72 partidos en la primera ronda, distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.
Con partidos desde el mediodía hasta altas horas de la noche en horario colombiano, los fanáticos podrán disfrutar de una intensa agenda futbolera durante más de dos semanas. A continuación, te presentamos el calendario completo de la fase de grupos con los horarios oficiales para Colombia y los canales que transmitirán el Mundial 2026 en el país.
Horarios de todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Colombia
Primera jornada
|Fecha
|Hora (Colombia)
|Partido
|11 de junio
|2:00 p. m.
|México vs. Sudáfrica
|11 de junio
|9:00 p. m.
|Corea del Sur vs. República Checa
|12 de junio
|2:00 p. m.
|Canadá vs. Bosnia
|12 de junio
|8:00 p. m.
|Estados Unidos vs. Paraguay
|13 de junio
|2:00 p. m.
|Catar vs. Suiza
|13 de junio
|5:00 p. m.
|Brasil vs. Marruecos
|13 de junio
|8:00 p. m.
|Haití vs. Escocia
|13 de junio
|11:00 p. m.
|Australia vs. Turquía
|14 de junio
|12:00 p. m.
|Alemania vs. Curazao
|14 de junio
|3:00 p. m.
|Países Bajos vs. Japón
|14 de junio
|6:00 p. m.
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|14 de junio
|9:00 p. m.
|Suecia vs. Túnez
|15 de junio
|11:00 a. m.
|España vs. Cabo Verde
|15 de junio
|2:00 p. m.
|Bélgica vs. Egipto
|15 de junio
|5:00 p. m.
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|15 de junio
|8:00 p. m.
|Irán vs. Nueva Zelanda
|16 de junio
|2:00 p. m.
|Francia vs. Senegal
|16 de junio
|5:00 p. m.
|Irak vs. Noruega
|16 de junio
|8:00 p. m.
|Argentina vs. Argelia
|16 de junio
|11:00 p. m.
|Austria vs. Jordania
|17 de junio
|12:00 p. m.
|Portugal vs. RD Congo
|17 de junio
|3:00 p. m.
|Inglaterra vs. Croacia
|17 de junio
|6:00 p. m.
|Ghana vs. Panamá
|17 de junio
|9:00 p. m.
|Uzbekistán vs. Colombia
Segunda jornada
|Fecha
|Hora (Colombia)
|Partido
|18 de junio
|11:00 a. m.
|República Checa vs. Sudáfrica
|18 de junio
|2:00 p. m.
|Suiza vs. Bosnia
|18 de junio
|5:00 p. m.
|Canadá vs. Catar
|18 de junio
|8:00 p. m.
|México vs. Corea del Sur
|19 de junio
|2:00 p. m.
|Estados Unidos vs. Australia
|19 de junio
|5:00 p. m.
|Escocia vs. Marruecos
|19 de junio
|8:00 p. m.
|Brasil vs. Haití
|19 de junio
|11:00 p. m.
|Turquía vs. Paraguay
|20 de junio
|2:00 p. m.
|Países Bajos vs. Suecia
|20 de junio
|3:00 p. m.
|Alemania vs. Costa de Marfil
|20 de junio
|7:00 p. m.
|Ecuador vs. Curazao
|20 de junio
|11:00 p. m.
|Túnez vs. Japón
|21 de junio
|11:00 a. m.
|España vs. Arabia Saudita
|21 de junio
|2:00 p. m.
|Bélgica vs. Irán
|21 de junio
|5:00 p. m.
|Uruguay vs. Cabo Verde
|21 de junio
|8:00 p. m.
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|22 de junio
|12:00 p. m.
|Argentina vs. Austria
|22 de junio
|4:00 p. m.
|Francia vs. Irak
|22 de junio
|7:00 p. m.
|Noruega vs. Senegal
|22 de junio
|10:00 p. m.
|Jordania vs. Argelia
|23 de junio
|12:00 p. m.
|Portugal vs. Uzbekistán
|23 de junio
|3:00 p. m.
|Inglaterra vs. Ghana
|23 de junio
|6:00 p. m.
|Panamá vs. Croacia
|23 de junio
|9:00 p. m.
|Colombia vs. RD Congo
Tercera jornada
|Fecha
|Hora (Colombia)
|Partido
|24 de junio
|2:00 p. m.
|Suiza vs. Canadá
|24 de junio
|2:00 p. m.
|Bosnia vs. Catar
|24 de junio
|5:00 p. m.
|Escocia vs. Brasil
|24 de junio
|5:00 p. m.
|Marruecos vs. Haití
|24 de junio
|8:00 p. m.
|República Checa vs. México
|24 de junio
|8:00 p. m.
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|25 de junio
|3:00 p. m.
|Curazao vs. Costa de Marfil
|25 de junio
|3:00 p. m.
|Ecuador vs. Alemania
|25 de junio
|6:00 p. m.
|Japón vs. Suecia
|25 de junio
|6:00 p. m.
|Túnez vs. Países Bajos
|25 de junio
|9:00 p. m.
|Turquía vs. Estados Unidos
|25 de junio
|9:00 p. m.
|Paraguay vs. Australia
|26 de junio
|2:00 p. m.
|Noruega vs. Francia
|26 de junio
|2:00 p. m.
|Senegal vs. Irak
|26 de junio
|7:00 p. m.
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|26 de junio
|7:00 p. m.
|Uruguay vs. España
|26 de junio
|10:00 p. m.
|Egipto vs. Irán
|26 de junio
|10:00 p. m.
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|27 de junio
|4:00 p. m.
|Panamá vs. Inglaterra
|27 de junio
|4:00 p. m.
|Croacia vs. Ghana
|27 de junio
|6:30 p. m.
|Colombia vs. Portugal
|27 de junio
|6:30 p. m.
|RD Congo vs. Uzbekistán
|27 de junio
|9:00 p. m.
|Argelia vs. Austria
|27 de junio
|9:00 p. m.
|Jordania vs. Argentina
¿Qué canales transmiten el Mundial 2026 en Colombia?
Los aficionados colombianos podrán seguir la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming.
TV abierta
- Canal Caracol
- Canal RCN
Ambas cadenas transmitirán los partidos de la Selección Colombia y una amplia selección de encuentros del torneo.
Televisión por cable
- DSports
La señal deportiva contará con una cobertura ampliada de la Copa Mundial, incluyendo encuentros adicionales, análisis y programación especial.
Streaming
Los partidos también estarán disponibles mediante:
- DGO
- Aplicación y sitio web de Caracol Televisión
- Aplicación y plataforma digital de Canal RCN
Gracias a estas opciones, los aficionados podrán seguir el Mundial 2026 desde celulares, computadores, tablets y Smart TV en cualquier lugar de Colombia.