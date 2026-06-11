El mapa del Mundial 2026 ya está totalmente definido y la ruta hacia la gran cita del fútbol mundial en Estados Unidos, México y Canadá entra en su recta final. La fase de grupos está cerrada al 100% tras la repesca, las 48 selecciones tienen su lugar asegurado y solo queda que el balón empiece a rodar el 11 de junio de 2026. A continuación, te compartos los horarios (Madrid) para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora se juega los partidos del Mundial 2026 en España?
El anuncio de con los horarios definitivos (en hora local y su correspondiente en España) permite a aficiones y federaciones empezar a planificar la compleja logística del torneo.
El torneo de 2026, el primero organizado conjuntamente por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), implementa un formato inédito de 12 grupos de cuatro equipos. Esta nueva estructura busca maximizar la emoción desde la fase inicial, ya que los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a una nueva ronda de dieciseisavos de final.
Fechas y sedes del grupo A del Mundial 2026
Jornada 1
- Jueves 11 de junio - 21:00 h - México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, CDMX
- Jueves 11 de junio - 04:00 h (madrugada del 11 al 12) - Corea del Sur vs. República Checa - Estadio Akron, Guadalajara
Jornada 2
- Jueves 18 de junio - 18:00 h - UEFA D vs. Sudáfrica - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Jueves 18 de junio - 03:00 h (madrugada del 18 al 19) - México vs. Corea del Sur - Estadio Akron, Guadalajara
Jornada 3
- Miércoles 24 de junio - 03:00 h (madrugada del 24 al 25) - México vs. República Checa - Estadio Azteca, CDMX
- Miércoles 24 de junio - 03:00 h (madrugada del 24 al 25) - Sudáfrica vs. Corea del Sur - Estadio BBVA, Monterrey
Fechas y sedes del grupo B del Mundial 2026
Equipos: Canadá (Anfitrión), Bosnia, Catar, Suiza.
Jornada 1
- Viernes 12 de junio - 21:00 h - Canadá vs. Bosnia - BMO Field, Toronto
- Sábado 13 de junio - 21:00 h - Qatar vs. Suiza - Levi’s Stadium, Santa Clara
Jornada 2
- Jueves 18 de junio - 21:00 h - Suiza vs. Bosnia - SoFi Stadium, Los Angeles
- Jueves 18 de junio - 00:00 h (madrugada del 18 al 19) - Canadá vs. Qatar - BC Place, Vancouver
Jornada 3
- Miércoles 24 de junio - 21:00 h - Canadá vs. Suiza - BC Place, Vancouver
- Miércoles 24 de junio - 21:00 h - Bosnia vs. Qatar - Lumen Field, Seattle
Fechas y sedes del grupo C del Mundial 2026
Equipos: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
Jornada 1
- Sábado 13 de junio - 00:00 h (madrugada del 13 al 14) - Brasil vs. Marruecos - MetLife Stadium, New Jersey
- Sábado 13 de junio - 03:00 h (madrugada del 13 al 14) - Haití vs. Escocia - Gillette Stadium, Boston
Jornada 2
- Viernes 19 de junio - 03:00 h (madrugada del 19 al 20) - Brasil vs. Haití - Lincoln Financial Field, Philadelphia
- Viernes 19 de junio - 00:00 h (madrugada del 19 al 20) - Escocia vs. Marruecos - Gillette Stadium, Boston
Jornada 3
- Miércoles 24 de junio - 00:00 h (madrugada del 24 al 25) - Escocia vs. Brasil - Hard Rock Stadium, Miami
- Miércoles 24 de junio - 00:00 h (madrugada del 24 al 25) - Marruecos vs. Haití - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Fechas y sedes del grupo D del Mundial 2026
Equipos: EE. UU. (Anfitrión), Paraguay, Australia, Turquía.
Jornada 1
- Viernes 12 de junio - 03:00 h (madrugada del 12 al 13) - Estados Unidos vs. Paraguay - SoFi Stadium, Los Angeles
- Sábado 13 de junio - 06:00 h (madrugada del 13 al 14) - Australia vs. Turquía - BC Place, Vancouver
Jornada 2
- Viernes 19 de junio - 06:00 h (madrugada del 19 al 20) - Turquía vs. Paraguay - Levi’s Stadium, Santa Clara
- Viernes 19 de junio - 21:00 h - Estados Unidos vs. Australia - Lumen Field, Seattle
Jornada 3
- Jueves 25 de junio - 04:00 h (madrugada del 25 al 26) - Estados Unidos vs. Turquía - SoFi Stadium, Los Angeles
- Jueves 25 de junio - 04:00 h (madrugada del 25 al 26) - Paraguay vs. Australia - Levi’s Stadium, Santa Clara
Fechas y sedes del grupo E del Mundial 2026
Equipos: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
Jornada 1
- Domingo 14 de junio - 19:00 h - Alemania vs. Curazao - NRG Stadium, Houston
- Domingo 14 de junio - 01:00 h (madrugada del 14 al 15) - Costa de Marfil vs. Ecuador - Lincoln Financial Field, Philadelphia
Jornada 2
- Sábado 20 de junio - 22:00 h - Alemania vs. Costa de Marfil - BMO Field, Toronto
- Domingo 21 de junio - 02:00 h (madrugada del 21 al 22) - Ecuador vs. Curazao - Arrowhead Stadium, Kansas City
Jornada 3
- Jueves 25 de junio - 22:00 h - Ecuador vs. Alemania - MetLife Stadium, New Jersey
- Jueves 25 de junio - 22:00 h - Curazao vs. Costa de Marfil - Lincoln Financial Field, Philadelphia
Fechas y sedes del grupo F del Mundial 2026
Equipos: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
Jornada 1
- Domingo 14 de junio - 22:00 h - Holanda vs. Japón - AT&T Stadium, Arlington
- Domingo 14 de junio - 04:00 h (madrugada del 14 al 15) - Suecia vs. Túnez - Estadio BBVA, Monterrey
Jornada 2
- Sábado 20 de junio - 19:00 h - Holanda vs. Suecia - NRG Stadium, Houston
- Sábado 20 de junio - 06:00 h (madrugada del 20 al 21) - Túnez vs. Japón - Estadio BBVA, Monterrey
Jornada 3
- Jueves 25 de junio - 01:00 h (madrugada del 25 al 26) - Túnez vs. Holanda - Arrowhead Stadium, Kansas City
- Jueves 25 de junio - 01:00 h (madrugada del 25 al 26) - Japón vs. Suecia - AT&T Stadium, Arlington
Fechas y sedes del grupo G del Mundial 2026
Equipos: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
Jornada 1
- Lunes 15 de junio - 21:00 h - Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle
- Lunes 15 de junio - 03:00 h (madrugada del 15 al 16) - Irán vs. Nueva Zelanda - SoFi Stadium, Los Angeles
Jornada 2
- Domingo 21 de junio - 21:00 h - Bélgica vs. Irán - SoFi Stadium, Los Angeles
- Lunes 22 de junio - 03:00 h (madrugada del 22 al 23) - Nueva Zelanda vs. Egipto - BC Place, Vancouver
Jornada 3
- Viernes 26 de junio - 05:00 h (madrugada del 26 al 27) - Nueva Zelanda vs. Bélgica - BC Place, Vancouver
- Viernes 26 de junio - 05:00 h (madrugada del 26 al 27) - Egipto vs. Irán - Lumen Field, Seattle
Fechas y sedes del grupo H del Mundial 2026
Equipos: España, Islas de Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay.
Jornada 1
- Lunes 15 de junio - 18:00 h - España vs. Cabo Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Lunes 15 de junio - 00:00 h (madrugada del 15 al 16) - Arabia Saudita vs. Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami
Jornada 2
- Domingo 21 de junio - 18:00 h - España vs. Arabia Saudita - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Domingo 21 de junio - 00:00 h (madrugada del 21 al 22) - Uruguay vs. Cabo Verde - Hard Rock Stadium, Miami
Jornada 3
- Viernes 26 de junio - 02:00 h (madrugada del 26 al 27) - Uruguay vs. España - Estadio Akron, Guadalajara
- Viernes 26 de junio - 02:00 h (madrugada del 26 al 27) - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - NRG Stadium, Houston
Fechas y sedes del grupo I del Mundial 2026
Equipos: Francia, Senegal, Irak, Noruega.
Jornada 1
- Martes 16 de junio - 21:00 h - Francia vs. Senegal - MetLife Stadium, New Jersey
- Martes 16 de junio - 00:00 h (madrugada del 16 al 17) - Irak vs. Noruega - Gillette Stadium, Boston
Jornada 2
- Lunes 22 de junio - 23:00 h - Francia vs. Irak - Lincoln Financial Field, Philadelphia
- Martes 23 de junio - 02:00 h (madrugada del 23 al 24) - Noruega vs. Senegal - MetLife Stadium, New Jersey
Jornada 3
- Viernes 26 de junio - 21:00 h - Noruega vs. Francia - Gillette Stadium, Boston
- Viernes 26 de junio - 21:00 h - Senegal vs. Irak - BMO Field, Toronto
Fechas y sedes del grupo J del Mundial 2026
Equipos: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
Jornada 1
- Martes 16 de junio - 03:00 h (madrugada del 16 al 17) - Argentina vs. Argelia - Arrowhead Stadium, Kansas City
- Martes 16 de junio - 06:00 h (madrugada del 16 al 17) - Austria vs. Jordania - Levi’s Stadium, Santa Clara
Jornada 2
- Lunes 22 de junio - 19:00 h - Argentina vs. Austria - AT&T Stadium, Arlington
- Lunes 22 de junio - 05:00 h (madrugada del 22 al 23) - Jordania vs. Argelia - Levi’s Stadium, Santa Clara
Jornada 3
- Sábado 27 de junio - 04:00 h (madrugada del 27 al 28) - Jordania vs. Argentina - AT&T Stadium, Arlington
- Sábado 27 de junio - 04:00 h (madrugada del 27 al 28) - Argelia vs. Austria - Arrowhead Stadium, Kansas City
Fechas y sedes del grupo K del Mundial 2026
Equipos: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia.
Jornada 1
- Miércoles 17 de junio - 19:00 h - Portugal vs. República Democrática del Congo - NRG Stadium, Houston
- Miércoles 17 de junio - 04:00 h (madrugada del 17 al 18) - Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Azteca, CDMX
Jornada 2
- Martes 23 de junio - 19:00 h - Portugal vs. Uzbekistán - NRG Stadium, Houston
- Martes 23 de junio - 04:00 h (madrugada del 23 al 24) - Colombia vs. República Democrática del Congo - Estadio Akron, Guadalajara
Jornada 3
- Sábado 27 de junio - 01:30 h (madrugada del 27 al 28) - Colombia vs. Portugal - Hard Rock Stadium, Miami
- Sábado 27 de junio - 01:30 h (madrugada del 27 al 28) - República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Fechas y sedes del grupo L del Mundial 2026
Equipos: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.
Jornada 1
- Miércoles 17 de junio - 22:00 h - Inglaterra vs. Croacia - AT&T Stadium, Arlington
- Jueves 18 de junio - 01:00 h (madrugada del 17 al 18) - Ghana vs. Panamá - BMO Field, Toronto
Jornada 2
- Martes 23 de junio - 22:00 h - Inglaterra vs. Ghana - Gillette Stadium, Boston
- Miércoles 24 de junio - 01:00 h (madrugada del 23 al 24) - Panamá vs. Croacia - BMO Field, Toronto
Jornada 3
- Sábado 27 de junio - 23:00 h - Panamá vs. Inglaterra - MetLife Stadium, New Jersey
- Sábado 27 de junio - 23:00 h - Croacia vs. Ghana - Lincoln Financial Field, Philadelphia
Dieciseisavos de la Copa Mundial 2026
- Cruce 73: Domingo 28 de junio - 21:00 h - 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - SoFi Stadium, Los Angeles
- Cruce 76: Lunes 29 de junio - 19:00 h - 1º Grupo C vs. 2º Grupo F - NRG Stadium, Houston
- Cruce 74: Lunes 29 de junio - 22:30 h - 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Gillette Stadium, Boston
- Cruce 75: Martes 30 de junio - 03:00 h (madrugada del 29 al 30) - 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Estadio BBVA, Monterrey
- Cruce 78: Martes 30 de junio - 19:00 h - 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - AT&T Stadium, Arlington
- Cruce 77: Martes 30 de junio - 23:00 h - 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - MetLife Stadium, New Jersey
- Cruce 79: Miércoles 1 de julio - 03:00 h (madrugada del 30 al 1) - 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Azteca, CDMX
- Cruce 80: Miércoles 1 de julio - 18:00 h - 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Cruce 82: Miércoles 1 de julio - 22:00 h - 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Lumen Field, Seattle
- Cruce 83: Jueves 2 de julio - 01:00 h (madrugada del 1 al 2) - 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - BMO Field, Toronto
- Cruce 81: Jueves 2 de julio - 02:00 h (madrugada del 1 al 2) - 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - Levi’s Stadium, Santa Clara
- Cruce 85: Jueves 2 de julio - 05:00 h (madrugada del 2 al 3) - 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place, Vancouver
- Cruce 84: Jueves 2 de julio - 21:00 h - 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - SoFi Stadium, Los Angeles
- Cruce 86: Viernes 3 de julio - 00:00 h (madrugada del 3 al 4) - 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Hard Rock Stadium, Miami
- Cruce 87: Viernes 3 de julio - 03:30 h (madrugada del 3 al 4) - 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Arrowhead Stadium, Kansas City
- Cruce 88: Viernes 3 de julio - 20:00 h - 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - AT&T Stadium, Arlington
Octavos de la Copa Mundial 2026
- Cruce 90: Sábado 4 de julio - 19:00 h - Ganador P73 vs. Ganador P75 - NRG Stadium, Houston
- Cruce 89: Sábado 4 de julio - 23:00 h - Ganador P74 vs. Ganador P77 - Lincoln Financial Field, Philadelphia
- Cruce 92: Lunes 6 de julio - 02:00 h (madrugada del 5 al 6) - Ganador P79 vs. Ganador P80 - Estadio Azteca, CDMX
- Cruce 91: Domingo 5 de julio - 22:00 h - Ganador P76 vs. Ganador P78 - MetLife Stadium, New Jersey
- Cruce 93: Lunes 6 de julio - 21:00 h - Ganador P83 vs. Ganador P84 - AT&T Stadium, Arlington
- Cruce 94: Martes 7 de julio - 02:00 h (madrugada del 6 al 7) - Ganador P81 vs. Ganador P82 - Lumen Field, Seattle
- Cruce 95: Martes 7 de julio - 18:00 h - Ganador P86 vs. Ganador P88 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Cruce 96: Martes 7 de julio - 22:00 h - Ganador P85 vs. Ganador P87 - BC Place, Vancouver
Cuartos de la Copa Mundial 2026
- Cruce 97: Jueves 9 de julio - 22:00 h - Ganador P89 vs. Ganador P90 - Gillette Stadium, Boston
- Cruce 98: Viernes 10 de julio - 21:00 h - Ganador P93 vs. Ganador P94 - SoFi Stadium, Los Angeles
- Cruce 99: Sábado 11 de julio - 23:00 h - Ganador P91 vs. Ganador P92 - Hard Rock Stadium, Miami
- Cruce 100: Sábado 11 de julio - 03:00 h (madrugada del 11 al 12) - Ganador P95 vs. Ganador P96 - Arrowhead Stadium, Kansas City
Semifinales de la Copa Mundial 2026
- Martes 14 de julio (Semifinal) - 21:00 h - Ganador P97 vs. Ganador P98 - AT&T Stadium, Arlington
- Miércoles 15 de julio (Semifinal) - 21:00 h - Ganador P99 vs. Ganador P100 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Tercer y cuarto puesto
- Sábado 18 de julio (3º Puesto) - 23:00 h - Perdedor S1 vs. Perdedor S2 - Hard Rock Stadium, Miami
Final
- Domingo 19 de julio (Final) - 21:00 h - Ganador S1 vs. Ganador S2 - MetLife Stadium, New Jersey
El Mundial 2026 será el primer torneo de la FIFA organizado por tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y estrenará un formato histórico con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, del que avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros.