La Copa Mundial FIFA 2026 promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, y en esta nota podrás consultar el horario de todos los partidos según la hora oficial de Buenos Aires, Argentina. De esta manera, tendrás a tu alcance una guía completa para conocer cuándo se disputará cada encuentro del certamen y seguir de cerca el recorrido de las selecciones participantes.
Con un calendario que abarcará más de un centenar de compromisos y varias semanas de intensa actividad futbolística, conocer los horarios adaptados al huso horario argentino resultará fundamental para no perderse los duelos más atractivos de la competición. Ya sea para organizar reuniones, planificar jornadas de seguimiento o simplemente disfrutar del torneo desde casa, contar con esta información facilitará el seguimiento de cada fecha del Mundial.
Calendario de todos los partidos de la Copa Mundial 2026
A continuación, consulta el cronograma completo de los partidos programados que se disputarán en la Copa Mundial 2026, con horarios en Buenos Aires, Argentina.
Fase de grupos
Jueves 11 de junio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires - México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 11:00 pm en Buenos Aires - República de Corea vs. República Checa - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires - Canadá vs. Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires - Estados Unidos vs. Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio 2026
- 1:00 am en en Buenos Aires - Australia vs. Turquía - Grupo D - BC Place Vancouver
- 4:00 pm en Buenos Aires - Catar vs. Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Brasil vs. Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires - Haití vs. Escocia - Grupo C - Boston Stadium
Domingo 14 de junio 2026
- 2:00 pm en Buenos Aires - Alemania vs. Curazao - Grupo E - Houston Stadium
- 5:00 pm en Buenos Aires - Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
- 8:00 pm en Buenos Aires - Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 11:00 pm en Buenos Aires - Suecia vs. Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio 2026
- 1:00 pm en Buenos Aires - España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
- 4:00 pm en Buenos Aires - Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires - Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes 16 de junio 2026
- 1:00 am en Buenos Aires - Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
- 4:00 pm en Buenos Aires - Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Irak vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires - Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Miércoles 17 de junio 2026
- 2:00 pm en Buenos Aires - Portugal vs. RD de Congo – Grupo K - Houston Stadium
- 5:00 pm en Buenos Aires - Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
- 8:00 pm en Buenos Aires - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
- 11:00 pm en Buenos Aires - Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio 2026
- 1:00 pm en Buenos Aires - República Checa vs. Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium
- 4:00 pm en Buenos Aires - Suiza vs. Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Canadá vs. Catar – Grupo B - BC Place Vancouver
- 10:00 pm en Buenos Aires - México vs. República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio 2026
- 1:00 am en Buenos Aires - Turquía vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- 4:00 pm en Buenos Aires - Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires - Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
Sábado 20 de junio 2026
- 1:00 am en Buenos Aires - Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
- 2:00 pm en Buenos Aires - Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Houston Stadium
- 5:00 pm en Buenos Aires - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires - Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
Domingo 21 de junio 2026
- 1:00 pm en Buenos Aires - España vs. Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
- 4:00 pm en Buenos Aires - Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires - Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio 2026
- 2:00 pm en Buenos Aires - Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- 6:00 pm en Buenos Aires - Francia vs. Irak – Grupo I - Philadelphia Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires - Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Martes 23 de junio 2026
- 12:00 am en Buenos Aires - Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
- 2:00 pm en Buenos Aires - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
- 5:00 pm en Buenos Aires - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
- 8:00 pm en Buenos Aires - Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
- 11:00 pm en Buenos Aires - Colombia vs. RD de Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires - Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
- 4:00 pm en Buenos Aires - Bosnia vs. Catar – Grupo B - Seattle Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Brasil vs. Escocia – Grupo C - Miami Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires - República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 10:00 pm en Buenos Aires - Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio 2026
- 5:00 pm en Buenos Aires - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 5:00 pm en Buenos Aires - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- 8:00 pm en Buenos Aires - Japón vs. Suecia – Grupo F - Dallas Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
- 11:00 pm en Buenos Aires - Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium
- 11:00 pm en Buenos Aires - Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de junio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires - Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
- 4:00 pm en Buenos Aires - Senegal vs. Irak – Grupo I - Toronto Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires - Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires - Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio 2026
- 12:00 am en Buenos Aires - Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium
- 12:00 am en Buenos Aires - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
- 6:00 pm en Buenos Aires - Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 6:00 pm en Buenos Aires - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
- 8:30 pm en Buenos Aires - Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
- 8:30 pm en Buenos Aires - RD de Congo vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
- 11:00 pm en Buenos Aires - Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
- 11:00 pm en Buenos Aires - Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires – Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes 29 de junio 2026
- 2:00 pm en Buenos Aires – Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- 5:30 pm en Buenos Aires – Partido 75 – 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Estadio Monterrey
- 10:00 pm en Buenos Aires – Partido 76 – 1º Grupo C vs. 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes 30 de junio 2026
- 2:00 pm en Buenos Aires – Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- 6:00 pm en Buenos Aires – Partido 78 – 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires – Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Azteca Mexico City
Miércoles 1 de julio 2026
- 1:00 pm en Buenos Aires – Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- 5:00 pm en Buenos Aires – Partido 81 – 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires – Partido 82 – 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves 2 de julio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires – Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium
- 8:00 pm en Buenos Aires – Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
- 10:30 pm en Buenos Aires – Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes 3 de julio 2026
- 12:00 am en Buenos Aires – Partido 86 – 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami Stadium
- 3:00 pm en Buenos Aires – Partido 87 – 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- 7:00 pm en Buenos Aires – Partido 88 – 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas Stadium
Octavos de final
Sábado 4 de julio 2026
- 2:00 pm en Buenos Aires – Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- 6:00 pm en Buenos Aires – Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo 5 de julio 2026
- 5:00 pm en Buenos Aires – Partido 91 – Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires – Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes 6 de julio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires – Partido 93 – Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- 9:00 pm en Buenos Aires – Partido 94 – Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes 7 de julio 2026
- 1:00 pm en Buenos Aires – Partido 95 – Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- 5:00 pm en Buenos Aires – Partido 96 – Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio 2026
- 5:00 pm en Buenos Aires – Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes 10 de julio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires – Partido 98 – Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado 11 de julio 2026
- 6:00 pm en Buenos Aires – Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium
- 10:00 pm en Buenos Aires – Partido 100 – Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales
Martes 14 de julio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires – Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles 15 de julio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires – Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Tercer puesto
Sábado 18 de julio 2026
- 6:00 pm en Buenos Aires – Partido 103 – Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final
Domingo 19 de julio 2026
- 4:00 pm en Buenos Aires – Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium