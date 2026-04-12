Hemos llegado al día D. Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales en Perú 2026 y podrás ver los resultados a través de América TV (Canal 4) o América TVGo en streaming online , con el minuto a minuto de cómo van los candidatos con los resultados tras el flash electoral y los primeros resultados oficiales de la ONPE. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la transmisión en señal abierta de estos resultados electorales.

Consulta cuáles son los resultados oficiales de la ONPE y mira quién va ganando las Elecciones Generales en Perú 2026, de este domingo 12 de abril. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de ChatGPT)

¿Cómo ver América TV EN VIVO para los resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú. Para ver los resultados de las Elecciones 2026, la recomendación es verificar la numeración del canal en tu servicio de TV antes del inicio del partido.​

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador para ver los resultados de las Elecciones 2026.​

¿Cómo ver América TV EN VIVO, resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026 por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar del partido.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026 en tu pantalla favorita.​