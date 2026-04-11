El domingo 12 de abril de 2026, los locales de votación en Perú cierran, en la mayoría de casos, a las 5:00 p. m. , salvo que aún haya electores en fila. A partir de ese momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales inicia el proceso de conteo y transmisión de actas desde las mesas de sufragio hacia los centros de cómputo. Para estas Elecciones Generales 2026, la propia ONPE ha aclarado que ya no habrá el tradicional “flash electoral” como se conocía en procesos anteriores, sino un sistema de resultados en tiempo real accesible para toda la ciudadanía a través de su plataforma digital oficial.

En la práctica, esto significa que los primeros resultados oficiales comenzarán a publicarse alrededor de las 5:00 p. m., apenas cierre la votación y se ingrese la primera acta al sistema de cómputo . Desde ese instante, los porcentajes se irán actualizando de manera progresiva, en intervalos cortos, a medida que lleguen nuevas actas desde los locales de votación de todo el país y del extranjero. De esta forma, el “flash” deja de ser un solo momento y se convierte en una transmisión continua de resultados que cualquier persona podrá seguir en línea.

¿Qué es el “flash electoral” y por qué cambió en 2026?

Tradicionalmente, en el Perú se llamaba “flash electoral” a la primera proyección de resultados que se difundía en la noche de la jornada, basada en conteos rápidos o en avances parciales del escrutinio. Ese anuncio solía conocerse horas después del cierre de mesas y mostraba un porcentaje limitado de actas procesadas, pero suficiente para marcar una tendencia inicial. Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha señalado que ese formato ya no se utilizará y que la presentación de resultados se moderniza con un esquema 100% digital, transparente y en tiempo real.

La lógica del nuevo modelo es sencilla: en lugar de esperar hasta las 8:00, 9:00 o 10:00 p. m. para ofrecer un primer corte, la información comenzará a fluir desde las 5:00 p. m. y se actualizará de forma continua . Cada acta que ingresa al sistema se suma inmediatamente al consolidado nacional y regional, reduciendo la sensación de incertidumbre de las primeras horas. Además, esta modalidad permite que medios de comunicación, analistas y ciudadanía replanteen la idea de “flash electoral” y la entiendan como un seguimiento minuto a minuto de los resultados oficiales, y no como un único anuncio cerrado.

Horario del “flash” en tiempo real: qué verás desde las 5:00 p. m.

Si te preguntas “¿a qué hora veré realmente una cifra clara?”, es importante entender que los primeros minutos después de las 5:00 p. m. mostrarán un porcentaje muy pequeño de actas procesadas . En ese primer tramo, los datos serán más bien referenciales, porque reflejan las actas que se transmiten más rápido, muchas veces de zonas urbanas cercanas a los centros de cómputo. Con el paso de las horas, y especialmente hacia la noche, el volumen de actas procesadas se incrementa y las cifras se vuelven más representativas del voto nacional.

De acuerdo con las proyecciones técnicas explicadas por la ONPE para estos comicios, hacia la medianoche del 12 de abril se podría alcanzar alrededor del 60% de resultados procesados a nivel nacional, cifra que ya ofrece una fotografía bastante sólida de la tendencia electoral presidencial. Esto no significa que el resultado final esté cerrado a esa hora, pero sí que el electorado, los candidatos y los medios contarán con un panorama mucho más claro de quiénes encabezan la votación y qué escenarios se abren de cara a una eventual segunda vuelta.

Dónde y cómo seguir los primeros resultados oficiales

Para seguir este “flash electoral” en tiempo real, el canal principal será la página web oficial de resultados de la ONPE. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet podrás consultar los porcentajes actualizados por:

Tipo de elección (presidencial, Congreso, Parlamento Andino).

Ámbito geográfico (nacional, región, provincia, distrito).

Voto en el extranjero, que se carga conforme se cierran las mesas en cada país.

Los medios de comunicación también utilizarán esta fuente oficial para transmitir gráficos, mapas y análisis en vivo durante la noche electoral. Si buscas información confiable, lo más recomendable es contrastar siempre lo que ves en redes sociales con los datos publicados por la ONPE y las comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es el organismo encargado de proclamar los resultados finales una vez resueltas las impugnaciones y actas observadas.

Aunque los resultados en tiempo real ayudan a reducir rumores, también pueden prestarse a interpretaciones apresuradas si se consumen sin contexto. Por ejemplo, en las primeras horas pueden estar sobre representadas determinadas zonas del país cuyos votos se procesan más rápido, lo que puede favorecer temporalmente a un candidato o agrupación. Por eso, es clave mirar no solo el porcentaje que aparece en pantalla, sino también el porcentaje de actas procesadas y el avance por regiones.