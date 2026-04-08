En las Elecciones Generales 2026, ser miembro de mesa sigue siendo un deber cívico obligatorio, pero además implica una jornada larga y demandante, desde la instalación de la mesa hasta el cierre del acta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) otorga una compensación económica como reconocimiento al tiempo y responsabilidad que asume cada ciudadano sorteado para esta función.

Este pago busca incentivar la participación y reducir el ausentismo, que en procesos anteriores generó retrasos, mesas incompletas y molestias para los propios votantes. A la vez, refuerza la idea de que la labor del miembro de mesa es clave para que el conteo de votos sea transparente y rápido.

Miembros de mesa deberán presentarse el 12 de abril a los centros de votación a las 6:00 a.m.(ONPE)

¿Cuánto te pagarán por ser miembro de mesa en las Elecciones 2026?

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha confirmado que cada miembro de mesa que cumpla toda su jornada recibirá una compensación económica de S/165 . Este monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el proceso electoral de ese año.

Es importante subrayar que el beneficio económico se otorga únicamente si el ciudadano ejerce efectivamente el cargo durante todo el día electoral, desde la instalación (normalmente desde las 7:00 a. m.) hasta el cierre de la mesa y entrega de material. No se trata de un salario, sino de un reconocimiento único por la jornada.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar los S/165?

Una duda frecuente es si el pago es para los nueve integrantes de cada mesa (3 titulares y 6 suplentes) o solo para algunos de ellos. La ONPE ha precisado que la compensación económica de S/165 está destinada a los tres miembros de mesa que conduzcan todo el proceso electoral el día de la votación.

Esto significa que, si eres suplente pero terminas asumiendo el rol de presidente, secretario o tercer miembro durante toda la jornada, tendrás derecho a cobrar el monto siempre que registres correctamente tu participación. En cambio, si asististe como suplente pero no llegaste a ejercer funciones de miembro de mesa durante todo el proceso, no accedes a la compensación.

Beneficios adicionales por cumplir como miembro de mesa

Además del pago de S/165, la ONPE y el marco legal electoral contemplan un beneficio laboral para quienes trabajen en el sector público o privado . Al cumplir con tu labor como miembro de mesa, obtienes derecho a un día de descanso no compensable, es decir, un día libre que tu empleador debe otorgarte sin que tengas que recuperarlo ni se descuente de tus vacaciones.

Este beneficio aplica tanto para trabajadores formales de empresas privadas como para servidores del Estado, y se justifica con el certificado que acredita que cumpliste con la jornada electoral como miembro de mesa. Es recomendable coordinar con el área de recursos humanos de tu trabajo para acordar la fecha en que usarás ese día libre.

Cómo cobrar los S/165 de la ONPE

Para recibir la compensación económica no basta con asistir el día de la elección; también debes completar un registro en las plataformas oficiales. La ONPE ha informado que los miembros de mesa deben inscribirse a través de la web de capacitación y del sistema habilitado específicamente para el pago de la compensación.

Según lo explicado por la entidad, el procedimiento general es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de la ONPE y/o al módulo de miembros de mesa (por ejemplo, capacitate.onpe.gob.pe u otra URL que la ONPE comunique).

Verificar tu designación como miembro de mesa con tu número de DNI.

Registrar tus datos bancarios o medio de cobro (cuenta en banco, billetera digital asociada al DNI o cobro presencial en el Banco de la Nación, según las opciones disponibles).

Esperar el anuncio de la fecha de pago, que la ONPE comunica en su página oficial y por canales digitales directos al ciudadano.

La ONPE ha señalado que informará oportunamente las fechas y modalidades específicas de pago para las Elecciones Generales 2026, por lo que es clave revisar con frecuencia sus comunicados oficiales.

Ciudadanos y miembros de mesa en centros poblados continúan su capacitación de cara a elecciones generales. (Foto: ONPE)

¿Qué pasa si no cumples con ser miembro de mesa?

El cargo de miembro de mesa es considerado irrenunciable salvo casos muy puntuales de justificación admitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE. Si fuiste sorteado y no asistes, podrías recibir una multa electoral, cuyo monto específico se fija mediante normativa vigente para cada proceso.

Además, si llegas tarde o abandonas la mesa antes de culminar la jornada, podrías perder el derecho a la compensación económica, incluso si estuviste algunas horas. Por eso, si ya verificaste que eres miembro de mesa, lo más recomendable es organizar tu tiempo con anticipación y cumplir con toda la jornada electoral.

Recomendaciones prácticas para todos los miembros de mesa en Perú

Si eres miembro de mesa en las Elecciones 2026, conviene que te prepares con antelación para que la experiencia sea más llevadera. Llegar puntual, llevar un documento de identidad vigente, agua, snack ligero y, de ser posible, un abrigo o sombrero según tu localidad, hará la jornada menos pesada.

También vale la pena seguir las capacitaciones virtuales o presenciales que ofrece la ONPE, ya que resolverán dudas sobre el llenado de actas, el conteo de votos y el uso del material electoral. Mientras mejor informado estés, más rápido se desarrolla el proceso y menos errores se cometen en el escrutinio.

Finalmente, recuerda que, además de los S/165 y el día de descanso, estás cumpliendo un rol clave en la democracia peruana: garantizar que los resultados reflejen la voluntad real de los ciudadanos. Informarte solo por fuentes oficiales (ONPE, JNE y medios serios que citen estas entidades) te ayudará a evitar rumores y desinformación sobre pagos, multas o procedimientos.