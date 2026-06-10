Si eres beneficiario del Seguro Social o del SSI, es fundamental que estés al tanto de una reciente actualización: la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicó cambios en la gestión del programa Direct Express. Aunque los depósitos seguirán siendo electrónicos, la noticia ha causado dudas entre numerosos usuarios. Si eres uno de ellos, aquí te explicamos cuáles son las modificaciones y qué efectos podrían tener en tu pago.

Vale mencionar que actualmente más de 3.5 millones de beneficiarios utilizan Direct Express para acceder a sus beneficios mensuales. Gracias a este programa, el dinero que les corresponde se deposita en una tarjeta, por lo que no tienen la necesidad de contar con una cuenta bancaria tradicional.

No pierdas tu dinero: los riesgos de los cambios en Direct Express y cómo protegerte (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LOS CAMBIOS EN DIRECT EXPRESS

Los cambios principales para quienes cobran su Seguro Social por Direct Express tienen que ver con el banco que administra el programa y con la forma de manejar la tarjeta y la app, pero no con el monto ni con las fechas de pago. Así que puedes estar tranquilo, ya que se trata más de una transición operativa que un cambio en los beneficios. Si bien puede generar confusión, como beneficiario debes estar atento a los avisos oficiales.

Entonces, ¿qué está cambiando en Direct Express?

El Departamento del Tesoro y la SSA reemplazarán a Comerica Bank por Fifth Third Bank como nuevo agente financiero del programa Direct Express.

Las nuevas inscripciones a Direct Express ya se están haciendo con tarjetas emitidas por Fifth Third Bank, mientras que la migración de las cuentas antiguas se dará entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

¿Qué pasará con las tarjetas Direct Express vigentes emitidas por Comerica?

En esta transición, los actuales usuarios deben seguir usando su tarjeta de Comerica con normalidad hasta que caduque, y luego recibirán una nueva tarjeta vinculada a Fifth Third, precisó la SSA.

Asimismo, el sistema Direct Express de la SSA señaló que no es necesario realizar ningún trámite para seguir cobrando los beneficios federales. Los usuarios recibirán un aviso oficial antes de que les llegue la nueva tarjeta. Además, es fundamental tener los datos de contacto al día para no perderse ninguna información importante sobre este cambio.

¿Qué cambia en las aplicaciones de Direct Express para quienes cobran el Seguro Social?

Direct Express informó que cuenta con una nueva aplicación móvil que solo funciona con las tarjetas emitidas por Fifth Third Bank. Quienes aún tengan tarjetas antiguas de Comerica deberán seguir usando la aplicación previa, que seguirá disponible.

Así, los beneficiarios podrán seguir consultando su saldo, ver sus movimientos y hacer operaciones en línea sin interrupciones mientras dure la transición entre una tarjeta y otra.

¿Qué se mantiene igual para el beneficiario?

No cambian las reglas de elegibilidad para recibir Seguro Social o SSI por Direct Express.

Tampoco se modifica el monto de los depósitos ni el calendario de pagos mensuales; los beneficios seguirán acreditándose en las mismas fechas establecidas por la SSA.

Los depósitos continuarán siendo electrónicos y la tarjeta seguirá funcionando como una tarjeta de débito prepaga para retirar efectivo o pagar en comercios.

El mayor riesgo está en no estar atento a las cartas y avisos oficiales (Foto: Saul Loeb / AFP)

LOS POSIBLES IMPACTOS Y RIESGOS DE ESTOS CAMBIOS

El principal impacto es la necesidad de estar pendiente de las cartas y avisos oficiales sobre la nueva tarjeta, para evitar tirar el sobre pensando que es publicidad o fraude.

Si el beneficiario no actualiza su dirección o datos de contacto con la SSA o con Direct Express, podría no recibir a tiempo la información y el nuevo plástico, lo que pondría en riesgo el acceso fluido a sus fondos.

Habrá dos apps distintas: una para tarjetas de Fifth Third y otra para las de Comerica; usar la app equivocada puede causar confusión al revisar saldos o movimientos.

La estructura de tarifas puede cambiar: por ejemplo, una vez agotadas las transacciones gratuitas, el retiro en cajeros automáticos en los EE.UU. costaría 0.85 dólares, precisa el sitio web de Direct Express.

¿Qué deberían hacer los beneficiarios?

Mantener actualizados su domicilio, teléfono y correo electrónico ante la SSA y el programa Direct Express, ya que toda la información sobre la transición se enviará por esos canales.

Seguir usando la tarjeta actual hasta que llegue la notificación y la nueva tarjeta, sin cambiar nada por cuenta propia ni responder a mensajes sospechosos que pidan números de tarjeta o PIN.

Revisar bien las condiciones de uso y tarifas que acompañen la nueva tarjeta para evitar cobros inesperados por retiros o consultas.

ASÍ FUNCIONA LA TARJETA DIRECT EXPRESS

Cuando te inscribes para recibir tus beneficios federales en la tarjeta Direct Express, tu dinero se depositará automáticamente en tu cuenta de tarjeta cada día de pago. Puedes usar tu tarjeta para comprar en tiendas físicas y en línea que acepten Debit Mastercard, retirar efectivo de cajeros automáticos y obtener efectivo de vuelta cuando realice compras.

¿DE QUÉ FORMA VERIFICO EL SALDO DE MI TARJETA DIRECT EXPRESS

Existen varias formas de consultar tu saldo: