Este domingo 12 de abril de 2026, los peruanos tienen una cita crucial con las urnas para elegir al próximo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos. El horario oficial de votación será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., respetando siempre la hora establecida por la norma vigente ya sea en el territorio nacional como en los centros de sufragio de las oficinas del consulado peruano en el exterior. Para ejercer tu derecho, solo necesitas presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, siendo válido incluso si el documento ya se encuentra vencido según las disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Acudir en las primeras horas de la mañana es la mejor estrategia para evitar largas filas en los centros de votación.

Para ubicar tu local de votación exacto ya sea en el Perú como en el extranjero, debes ingresar a la web oficial habilitada por la ONPE con tu número de DNI. El sistema te mostrará la dirección del recinto, tu número de mesa y si fuiste seleccionado como miembro de mesa, ya sea titular o suplente. Es recomendable anotar o tomar una captura de pantalla de tu número de orden para agilizar el registro una vez que llegues al aula de sufragio. Si escogiste tu centro de sufragio previamente en la página “Elige tu local”, verifica que tu sede coincida con la preferencia que marcaste previamente. Estar bien preparado te permitirá cumplir con tu deber ciudadano de forma rápida y eficiente.

Recuerda que en el sistema electoral peruano el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, sin excepción para quienes residen fuera del país. Los mayores de 70 años cuentan con el beneficio del voto facultativo, lo que significa que pueden elegir si asistir o no sin riesgo de recibir multas económicas. Si fuiste sorteado como miembro de mesa, tu presencia es obligatoria desde las 6:00 a. m. para garantizar que la jornada inicie sin retrasos para tus compatriotas. Cumplir con esta responsabilidad evita sanciones y asegura que cada voto sea contabilizado con total transparencia.

Tras el cierre de las mesas a las 5:00 p. m., comenzará el conteo oficial y el procesamiento de las actas bajo una estricta vigilancia internacional y nacional. La ONPE ha anunciado que los primeros resultados oficiales se darán a conocer a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana) a través de sus plataformas digitales. Podrás seguir el minuto a minuto de la tendencia presidencial y parlamentaria mediante los reportes en vivo que te proporcionaremos durante la jornada. Se estima que hacia la medianoche se logre procesar una cantidad significativa de actas para dar un panorama claro de quién o quiénes lideran el escrutinio final para determinar al próximo gobernante que tomará las riendas del país.

¡Atención! No estás obligado a ir a votar a las Elecciones Generales 2026 si es que ya tienes esta edad. (Foto: ONPE - Facebook)

Horario para votar en las Elecciones Generales 2026 hoy 12 de abril

La Ley 32166, aprobada en 2024, introdujo cambios importantes en la Ley Orgánica de Elecciones, incluido el horario de votación. Para muchos electores, este ajuste genera dudas sobre a qué hora deben acudir y cuándo termina realmente el proceso.

Según la modificación del artículo 249, las mesas de sufragio deben instalarse antes de las 7:00 horas, porque desde ese momento inicia oficialmente la votación. Sin embargo, el cierre no ocurre a esa misma hora, ya que la jornada electoral continúa durante varias horas más.

La votación se desarrolla hasta las 17:00 horas. Aun así, esa hora no marca el fin inmediato del sufragio en todas las mesas. La norma establece que el cierre de los locales de votación será a las 17:00 horas.

Esto significa que los presidentes de mesa deben recibir el voto de todas las personas que hayan ingresado al local antes de la hora de cierre. Por esa razón, el proceso puede extenderse algunos minutos más hasta atender al último elector que llegó a tiempo.

Antes de esta modificación, el horario electoral iba de 8:00 a 16:00 horas. Con la nueva ley, ese esquema quedó sin efecto y fue reemplazado por un cronograma ampliado, pensado para ordenar mejor la jornada de votación.

Elecciones Generales de Perú Domingo, 12 de abril de 2026 ¿A qué hora comienza y finaliza la jornada electoral? La jornada electoral va de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en territorio peruano, según ONPE. ¿A qué hora deben acudir los miembros de mesa? Los miembros de mesa deben presentarse desde las 6:00 a. m. al local de votación. ¿A qué hora se recomienda ir a votar? Se recomienda acudir en horarios escalonados según el último dígito del DNI, pero esto no cambia el horario legal de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Cómo saber tu lugar de votación en las Elecciones Generales 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma “Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa” donde se consulta la dirección exacta de tu centro de sufragio, tu número de mesa y tu condición como votante con solo ingresar el número de DNI.

Para peruanos en el extranjero, el Consulado del Perú señala que el voto se emite en la misma fecha de las elecciones generales, en locales consulares habilitados; debes confirmar la dirección y horario específico en la web del Gobierno del Perú o redes del consulado correspondiente.

¿Habrá clases en colegios usados para votar en las elecciones 2026? Minedu responde. Foto composición Gestión - ChatGPT

¿Cuándo se conocerán los resultados de las Elecciones Generales 2026 hoy 12 de abril?

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que el mismo domingo 12 de abril se difundirán resultados preliminares desde alrededor de las 20:00 horas, empezando con actas del exterior (como Oceanía) y algunas mesas de Lima Metropolitana.

Asimismo, desde las 5:00 p. m. se empezarán a subir resultados al portal de la entidad y se actualizarán aproximadamente cada 15 minutos; se espera llegar cerca al 60% de actas procesadas hacia la medianoche del 12 de abril, aunque no se precisa cuándo se alcanzará el 100% debido a posibles actas observadas.

Una proyección de la ONPE estima que la tendencia presidencial podría estar casi definida al mediodía del lunes 13 de abril, pero se aclara que es una estimación, no un cronograma oficial sobre cuándo se determinará al nuevo gobernante del Perú para los próximos cinco años.