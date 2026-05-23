Si recibiste bienes, cuentas financieras o cantidades significativas como herencia, el IRS puede embargar estos activos en dos escenarios: cuando el difunto tenía obligaciones tributarias sin saldar o si omites declarar oportunamente lo heredado. El Servicio de Impuestos Internos requiere que determinados beneficiarios presenten la declaración patrimonial en un tiempo establecido; aplazar esta gestión resulta en sanciones económicas, cargos por mora y medidas de recuperación forzosa, incluido el embargo del legado. ¿Cuál es el formulario requerido, cuál es la fecha límite y qué pasos seguir para corregir tu situación? A continuación te lo detallamos.

Muchos familiares se concentran en dividir los bienes sin mirar las deudas tributarias, pero el orden legal es claro: primero se cumple con el IRS y luego se reparte. Si ese paso se ignora o se posterga, la herencia puede verse comprometida (Fuente: iStock)

¿QUÉ DECLARACIONES DEBES PRESENTAR CUANDO FALLECE UN FAMILIAR?

Cuando un familiar fallece, se debe elegir o tener un representante de la sucesión (albacea o ejecutor) que debe presentar dos declaraciones principales al IRS para evitar embargos: la última declaración de impuestos del fallecido (Form 1040) y, en ciertos casos, la declaración del patrimonio (Form 706).

FORM 1040 - DECLARACIÓN FINAL DEL FALLECIDO

El formulario 1014 (Declaración final del impuesto sobre la renta de una persona fallecida) debe incluir todos los ingresos que el fallecido recibió desde el 1 de enero hasta la fecha de muerte.

Plazo general: es el 15 de abril del año siguiente al fallecimiento; por ejemplo, si alguien falleció en 2025, la declaración venció el 15 de abril de 2026. Puedes solicitar una prórroga de 6 meses mediante el Form 4868, pero los impuestos adeudados deben pagarse en la fecha original.

FORM 706 - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El formulario 706 (Declaración de Impuestos sobre Sucesiones y Transferencias Intergeneracionales) de los Estados Unidos, se requiere únicamente cuando el patrimonio del fallecido supera el umbral de exención federal (que en 2026 es de aproximadamente $13.6 millones).

Plazo: es de 9 meses desde la fecha de fallecimiento para presentar la declaración. Puedes solicitar una extensión de hasta 6 meses adicionales, pero los impuestos estimados deben pagarse dentro de los primeros 9 meses.

FORM 3520 - HERENCIAS DEL EXTRANJERO

Si heredas bienes desde el extranjero por un valor superior a US$100,000, debes presentar el Form 3520 (Declaración Anual para Informar Transacciones con Fideicomisos Extranjeros y Recepción de Ciertas Donaciones Extranjeras) junto con tu declaración anual de impuestos.

No presentarlo puede generar multas que comienzan en US$10,000 y, en casos graves, embargos sobre cuentas y bienes.

El IRS embarga herencias completas cuando los beneficiarios omiten formularios obligatorios (Foto: Mandel NGAN / AFP)

ASÍ DEBES REGULARIZAR TU SITUACIÓN

Si en caso ya pasó el plazo y no has presentado las declaraciones correspondientes, haz lo siguiente:

Presenta inmediatamente las declaraciones pendientes, incluso fuera de plazo, para minimizar multas e intereses. Paga los impuestos adeudados con los activos del patrimonio antes de distribuir bienes a los herederos. Solicita un plan de pagos al IRS si no puedes pagar la totalidad de inmediato. Consulta con un abogado fiscal si enfrentas situaciones complejas como deudas grandes del fallecido o herencias internacionales.

El IRS tiene autoridad legal para embargar la parte de la herencia que te corresponde si tienes impuestos atrasados propios, ya que considera tu derecho a heredar como un “activo embargable”. Antes de repartir cualquier bien heredado, asegúrate de que el patrimonio del fallecido esté en regla con el fisco para proteger tu legado.