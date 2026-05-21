Consultar dudas fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos suele ser un proceso complicado, donde tanto acudir a las oficinas como optar por la vía telefónica ponen a prueba la paciencia del contribuyente por el tiempo que demandan. A pesar de estos inconvenientes, existen horarios específicos y alternativas estratégicas diseñadas para agilizar gestiones, las cuales te mencionaré a continuación.

Realizar una llamada a la operadora del IRS y recibir una respuesta de una persona real también se ha vuelto un desafío para los contribuyentes. Recientemente, FOX4 puso a prueba la modalidad de contactarse al número (800) 829-1040, que corresponde esta agencia de tributos, y el resultado fue sorpresivo.

Tras realizar llamados por más de una semana, el medio no recibió respuesta alguna de un operador; es más, el mismo sistema le recomendaba contactarse en un tiempo después.

Ante la caótica situación, un portavoz del IRS indicó al medio citado que el contribuyente que decidió usar esta modalidad de contacto para resolver dudas fiscales debe esperar, mínimo, 15 minutos; lo sorpresivo es que puede extenderse hasta dos horas .

Esta realidad la viven miles de contribuyentes que, por razones personales, no pueden acudir de manera presencial. Pese a las llamadas que realizan, no obtienen respuesta alguna, lo que los obliga a asistir presencialmente en sus días libres y enfrentarse a tiempos de espera muchos más largos de lo previsto.

Entonces, ¿cómo contactarte vía telefónica ante el IRS y que la espera no sea tan larga? A continuación, te brindaré una serie de recomendaciones, aunque eso no garantiza que te contestarán de inmediato; el tiempo de espera podría ser menos de 30 minutos.

Es posible que los contribuyentes que se contacten vía telefónica no obtengan respuesta a pesar de esperar más de una hora. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo contactar al IRS para preguntas relacionadas con impuestos

El IRS es bien puntual: durante la temporada de presentación de declaraciones, pretende responder cualquier consulta por igual entre llamadas telefónicas, presentaciones digitales/en papel y chat en línea . Por consecuente, suele demorar más de lo previsto.

Como primer punto, la agencia de impuestos no acepta preguntas relacionadas con impuestos mediante correo electrónico. Entonces, es necesario realizarlo por vía telefónica o de manera presencial .

El portal USA GOV precisa que, para consultas sobre impuestos individuales, los contribuyentes pueden llamar al 1-800-829-1040 de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.; en el caso de empresas y trabajadores independientes, la línea disponible es el 1-800-829-4933 en el mismo horario.

Ahora, si pretendes recibir asistencia en persona, contáctate a una oficina del IRS en la localidad que resides; también puedes llamar al 1-844-545-5640 para que establezcas una cita.

El IRS expresó que trata de atender todas las solicitudes en todas sus vías en el menor tiempo posible. (Crédito: Tierney L. Cross / Getty Images vía AFP)

Respecto a los tiempos de espera, Money Management International recomienda que evites las temporadas de presentación, que corresponden entre enero y abril de cada año, pues se trata del periodo donde existen más llamadas. En cambio, desde mayo a diciembre, los tiempos de espera son un promedio cercano a 19 minutos.

Para que obtengas mejores resultados, no llames los lunes en la mañana, durante el mediodía (11 a.m. a 2 p.m.) ni en las fechas posteriores a la entrada en vigor de nuevas leyes o al vencimiento de plazos clave.

Por consecuente, distintos análisis coinciden que es viable que los contribuyentes obtengan la respuesta de un operador real de 20 a 25 minutos; no obstante, este lapso de tiempo puede aumentar.