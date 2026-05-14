Es posible que hayas cumplido con presentar tu declaración de impuestos dentro del plazo, antes del 15 de abril; sin embargo, ¿qué sucede si, una vez enviada, detectas un error o, incluso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) te envía un aviso para que la corrijas de inmediato? En este artículo te contamos qué alternativas tienes en ese escenario y qué elementos conviene evaluar para solucionar el problema sin afectar tu historial tributario, así como el tiempo del que dispones para hacerlo.

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA PRESENTAR UNA DECLARACIÓN ENMENDADA?

Si después de enviar tu declaración necesitas cambiar datos importantes, es posible que debas presentar una declaración enmendada. Esto aplica cuando se modifica tu estado civil para efectos de impuestos, tus ingresos, las deducciones que reclamas, los créditos que solicitas, los dependientes que incluyes o el monto final de impuestos que debes pagar o te deben devolver. Además, puedes usar la herramienta en línea “¿Debo presentar una declaración enmendada?”, disponible en el Asistente tributario interactivo del IRS, que te guía para saber si realmente necesitas hacer una corrección o ajustar algo en tu declaración ya presentada.

En resumen, debes considerar presentar una declaración enmendada cuando después de enviar la original:

Te diste cuenta de que falta un ingreso (W‑2, 1099, trabajo por cuenta propia, etc.).

Olvidaste reclamar un crédito o deducción a la que tenías derecho (por ejemplo, crédito tributario por hijos, gastos educativos, deducciones detalladas, etc.).

Cambió tu estado civil para efectos de impuestos o el número de dependientes.

Cometiste errores que sí afectan el monto de impuesto a pagar o de reembolso.

Colocaste mal el monto total final de impuestos que debes pagar o el reembolso que debes recibir.

Descubre qué tipo de equivocaciones requieren una declaración enmendada (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿HASTA CUÁNDO PUEDES PRESENTAR UNA DECLARACIÓN ENMENDADA?

Para reclamar un reembolso, la declaración enmendada generalmente se debe presentar dentro de:

Tres años de la fecha original de cuando la declaración original fue presentada, o

Dos años de la fecha de cuando el impuesto adeudado fue saldado, cualquiera que sea la última

Si la declaración original fue presentada antes del plazo de la temporada de impuestos, el periodo de tres años empieza en el plazo de la temporada de impuestos de abril. Se aplica reglas especiales cuando hay pérdidas netas, créditos por impuestos extranjeros, deudas incobrables u otros asuntos. Adicionalmente, contribuyentes con alivio por situaciones de desastre, servicio en zonas de combate, deudas incobrables, créditos por impuestos extranjeros, pérdidas o crédito por perdidas tal vez tengan más tiempo para presentar una declaración enmendada.

PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN ENMENDADA

Los contribuyentes deben usar el Formulario 1040‑X, Declaración enmendada del impuesto estadounidense sobre los ingresos personales. Al hacerlo, deben:

Rendir un Formulario 1040, 1040-SR, o 1040-NR corregido para el año tributario aplicable

Incluir cualquier documento suplemental y formularios o anexos actualizados

Pasos básicos

1. Reúne tus documentos

Junta la copia de tu declaración original, cualquier W‑2 o 1099 nuevo o corregido, y los formularios/anexos relacionados con lo que vas a corregir (por ejemplo, Anexo A, C, etc.).

2. Obtén el Formulario 1040‑X

El IRS exige usar el Formulario 1040‑X para enmendar declaraciones de los formularios 1040, 1040‑SR o 1040‑NR. Descarga la versión correspondiente al año que quieres corregir.

3. Llena el 1040‑X

Columna A: cifras tal como aparecían en tu declaración original (o ya ajustadas por el IRS).

Columna B: el cambio neto (positivo o negativo) en cada renglón.

Columna C: las cantidades corregidas (A ± B).

En la parte III del formulario explicas claramente qué estás cambiando y por qué.

4. Agrega formularios de apoyo

Adjunta los nuevos formularios o anexos que cambian por la corrección (por ejemplo, un W‑2 adicional, un nuevo Anexo A, etc.).

5. Envío al IRS

Para años recientes, el IRS ya permite, en muchos casos, enviar la declaración enmendada de manera electrónica a través de software de impuestos o un preparador autorizado.

Si no es posible e‑file para tu caso o para años más antiguos, imprime y envía el 1040‑X y los anexos por correo a la dirección indicada en las instrucciones del formulario.

¿Qué viene después de enviar la enmienda?

El procesamiento suele tardar varias semanas (a menudo entre 8 y 12, y en ocasiones hasta 16) antes de que se reflejen los cambios.

Puedes revisar el estatus con la herramienta “¿Dónde está mi declaración enmendada?” del IRS, disponible en línea o por teléfono, a partir de unas tres semanas después de enviarla.