Miles de ciudadanos en Estados Unidos aún pueden reclamar fondos pendientes de la época de la pandemia del COVID-19, ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) mantiene vigentes opciones de alivio financiero para familias que cumplan con los requisitos legales, siempre que realicen el trámite antes de la fecha límite en julio. A continuación, te detallaré los perfiles de los contribuyentes calificados para presentar esta solicitud y acceder al beneficio académico.

La posibilidad de obtener reembolsos o rebajas en las sanciones surge tras la sentencia del caso Kwong contra el país, la cual determina que la sección 7508A(d) del código tributario obliga a postergar los vencimientos fiscales durante una emergencia federal y por 60 días adicionales, según lo señalado por National Taxpayer Advocate (NTA, por sus siglas en inglés) .

Entonces, el tribunal federal determinó que la emergencia de salud pública por COVID-19, desde el 20 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo de 2026, está dentro de la disposición .

Se dictaminó que, durante una emergencia sanitaria o federal, el IRS no puede cobrar multas o intereses a sus contribuyentes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

El plazo para declarar los impuestos correspondientes a los periodos fiscales entre el 2019 y 2022 se había fijado al 10 de julio de 2023, tras aplicar una extensión de 60 días al calendario original.

Por consecuente, los expertos en la materia consideran que, al no existir impuestos adeudados, es posible que el IRS no tuviera la facultad para imponer multas e intereses durante los años señalados; de esa manera, aquel contribuyente que se le cobró multas o recargos, tiene la posibilidad de acceder a un reembolso.

“Para los contribuyentes que atraviesan dificultades financieras, estas cantidades pueden marcar una verdadera financiera, pero debe actuar antes del 10 de julio de 2026 para solicitar sus posibles reembolsos”, se puede leer en el comunicado difundido por NTA.

Hasta el 10 de julio tiene los contribuyentes afectados en presentar su solicitud para acceder a este reembolso. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Quiénes pueden acceder a este posible reembolso del IRS

De acuerdo a Jon Wasser, socio de Fox Rothschild, es necesario que los contribuyentes revisen sus registros fiscales para que comprueben si el IRS ha impuesto multas o intereses en su contra durante este periodo de suspensión de declaración de impuestos.

El procedimiento puede realizarse consultando a profesionales en materia de impuestos o analizando el registro oficial de sus declaraciones en el sistema del IRS; en estas transcripciones se muestran la información fiscal de cada año, estado civil para efectos fiscales, los ingresos imponibles y los ajustes realizados posterior a la declaración original .

Si quieres acceder a las transcripciones tributarias, necesitas registrarte en la Cuenta Individual en Línea; aquí podrás consultar, imprimir o descargar digitalmente la información.