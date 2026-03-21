En Estados Unidos, cada temporada de taxes deja la misma escena en muchas familias hispanas: trabajadores por horas, conductores de Uber, Lyft o DoorDash, personas que limpian casas, empleados de construcción y dueños de pequeños negocios mirando sus números y preguntándose: “¿Y ahora cómo pago todo esto?”. No eres el único ni la única; cada año, miles de contribuyentes en todo el país —desde California y Texas hasta Nueva York y Florida— se enfrentan al mismo problema cuando se acerca la fecha límite. Hablar de impuestos nunca es cómodo, y menos cuando sabes que no tienes el dinero suficiente para cubrir lo que debes y tienes que tratar con el IRS. No es una situación rara ni significa que todo está perdido, pero sí es algo que conviene atender rápido, porque lo que decidas hacer ahora puede cambiar por completo cómo se verán tus finanzas en los próximos meses.

Ignorar la deuda no es una opción. Cuando no pagas a tiempo, las multas y los intereses empiezan a crecer casi de inmediato, y con el paso de los meses pueden convertirse en una carga mucho más difícil de manejar. Por eso, entender las alternativas que ofrece el propio IRS puede marcar la diferencia entre una solución manejable y un problema serio que termine afectando tu cheque, tus cuentas bancarias o incluso tus planes de futuro en este país.

La presentación de impuestos al IRS es algo sumamente importante para quienes viven en EE. UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿POR QUÉ NO PAGAR A TIEMPO PUEDE COMPLICARTE MÁS?

Antes de entrar en soluciones, vale la pena que tengas claro qué pasa si decides no hacer nada. El sistema fiscal estadounidense es bastante estricto en este punto, y el IRS no se olvida de las deudas, aunque tú intentes no pensar en ellas.

Consecuencias principales:

Multas por falta de pago que aumentan cada mes

Intereses acumulativos sobre la deuda

Posibles acciones legales de cobro

Embargos de salario o cuentas bancarias

Gravámenes sobre propiedades

Si la deuda se mantiene sin resolver, el IRS puede incluso emitir un aviso final e iniciar procesos de embargo. Para muchas familias hispanas, esto puede significar ver reducido el paycheck, tener congelada una cuenta conjunta con la pareja o complicar la compra de una casa a futuro. Mientras antes actúes, más opciones tendrás para negociar y evitar que la situación se salga de control.

PLANES DE PAGO: LA OPCIÓN MÁS COMÚN

Aquí viene una de las soluciones más utilizadas y, siendo honestos, la más accesible para la mayoría: los acuerdos de pago a plazos.

El Internal Revenue Service permite dividir la deuda en cuotas mensuales, lo que reduce la presión inmediata y te permite organizarte mejor con tus otros gastos básicos, como renta, luz, comida o envío de dinero a tu país.

Tipos de planes disponibles:

Tipo de plan Características Corto plazo Hasta 120 días para pagar el total Largo plazo Pagos mensuales si no puedes cubrir la deuda completa

Muchos de estos planes se pueden solicitar en línea a través de la página oficial del IRS, y aunque algunos incluyen tarifas de activación, pueden ser reducidas dependiendo de tus ingresos. Para muchos contribuyentes hispanos que trabajan por cuenta propia o reciben pagos en efectivo, este tipo de acuerdos se han convertido en la forma más realista de ponerse al día sin dejar vacía la cuenta bancaria.

OFERTA DE COMPROMISO: PAGAR MENOS DE LO QUE DEBES

Puede sonar demasiado bueno para ser cierto, pero existe. La llamada “Oferta de Compromiso” (Offer in Compromise, OIC, por sus siglas en inglés) permite liquidar la deuda por un monto menor al total que debes.

Eso sí, no es para todos. El IRS evalúa tu situación financiera completa: ingresos, gastos, bienes y capacidad real de pago. No basta con decir “no puedo pagar”, hay que demostrarlo.

Para calificar, generalmente debes:

Demostrar dificultades económicas reales

Presentar información financiera detallada

Estar al día con tus declaraciones

Si el IRS considera que no podrá cobrar el total, puede aceptar un monto reducido como solución definitiva. Para muchas personas que han pasado por una separación, han perdido su trabajo, han tenido problemas de salud o han acumulado deudas por años, esta puede ser una salida realista, aunque el proceso suele requerir paciencia, organización y, en algunos casos, asesoría profesional.

CUANDO LA SITUACIÓN ES MÁS DIFÍCIL: ESTADO “INCOBRABLE”

Hay momentos en los que simplemente no hay forma de pagar, al menos no en el corto plazo. En esos casos, el IRS puede clasificar tu cuenta como “Actualmente Incobrable” (Currently Not Collectible).

¿Qué significa esto? Básicamente, que se detienen temporalmente las acciones de cobro porque el gobierno reconoce que, con tus ingresos actuales, no puedes cubrir la deuda sin dejar de cubrir tus gastos básicos.

Pero ojo con esto:

La deuda no desaparece

Los intereses pueden seguir acumulándose

Tu situación será revisada más adelante

Es una especie de pausa, no una solución final. Puede ser útil si estás atravesando una etapa muy complicada —por ejemplo, pérdida de empleo, enfermedad, reducción fuerte de ingresos— y necesitas tiempo para estabilizarte antes de volver a negociar con el IRS.

EXENCIÓN DE MULTAS: UNA AYUDA POCO CONOCIDA

Otra alternativa que muchas personas pasan por alto es solicitar la eliminación de multas, lo que en inglés se conoce como penalty relief o penalty abatement. Si tuviste una razón válida para no pagar —como una emergencia médica, un desastre natural, problemas familiares graves o una situación fuera de tu control— podrías calificar.

No siempre es fácil conseguirla, pero vale la pena intentarlo si tienes cómo justificar tu caso con documentos, cartas o reportes. En la comunidad hispana, donde muchas veces se prioriza pagar renta, comida y salud antes que cualquier otra cosa, este tipo de alivio puede marcar una diferencia importante en el monto final que terminas debiendo.

LO MÁS IMPORTANTE: PRESENTA TU DECLARACIÓN, AUNQUE NO PUEDAS PAGAR

Si hay un consejo clave que puedo darte, es este: presenta tu declaración a tiempo, incluso si no tienes el dinero completo. En Estados Unidos, el acto de presentar la declaración y el acto de pagar son cosas distintas, y eso juega a tu favor si lo sabes aprovechar.

¿Por qué? Porque no declarar puede generar sanciones adicionales y limitar tu acceso a programas de ayuda, planes de pago e incluso algunos créditos fiscales que suelen ser muy importantes para las familias hispanas, como el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) o el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

Pasos básicos que deberías seguir:

Presenta tu declaración antes de la fecha límite

Paga lo que puedas, aunque no sea el total

Contacta al IRS lo antes posible

Evalúa qué opción se adapta mejor a tu situación

Al final del día, deber impuestos no es el problema más grave; el verdadero riesgo está en no hacer nada. El Servicio de Impuestos Internos tiene mecanismos para ayudarte, pero dependen de que des el primer paso. Y, como saben bien muchos inmigrantes que han hecho su vida aquí, en Estados Unidos las cosas suelen funcionar mejor cuando se actúa a tiempo, se guarda todo por escrito y se busca información confiable. Mientras antes lo hagas, más margen tendrás para resolverlo sin que se convierta en una carga mayor para ti y tu familia.

Todos los años, el IRS recibe millones de declaraciones de impuestos (Foto: AP)

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