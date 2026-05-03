La muerte de tu pareja trae consigo un dolor inmenso, y en medio de ese proceso, enfrentar problemas con los impuestos es lo último que deberías tener que soportar. Lamentablemente, muchas personas que han quedado viudas se encuentran con una realidad inesperada: después de perder a su cónyuge, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede incrementar su carga fiscal hasta US$6,000 más al año, incluso cuando sus ingresos no han aumentado. A continuación, te contamos las razones detrás de este fenómeno y las estrategias que tienes disponibles para minimizar ese impacto y cuidar tu economía en un momento tan complicado.

LA RAZÓN POR LA QUE EL IRS PUEDE ELEVAR TUS IMPUESTOS HASTA US$6,000 MÁS AL AÑO TRAS ENVIUDAR

El IRS puede elevar los impuestos hasta US$6,000 más al año debido al cambio automático de estatus fiscal que ocurre tras la muerte del cónyuge. Esto sucede porque el sistema tributario cambia tu categoría de presentación de “casado declarando en conjunto” a “soltero”, lo que te coloca en tramos impositivos más altos y reduce tu deducción estándar, aunque tus ingresos no hayan aumentado.

Aunque durante el año en que fallece tu cónyuge, aún puedes presentar una declaración conjunta, al siguiente año fiscal pasas automáticamente al estatus de “soltero”. Este cambio tiene dos efectos principales:

Reducción de la deducción estándar: una pareja casada (ambos mayores de 65 años) tenía una deducción estándar de US$30,700 en 2023, mientras que una persona soltera de la misma edad solo recibe US$15,700, básicamente una reducción del 50%, precisa el sitio web de Tax Defense Network, una empresa de resolución de impuestos.

una pareja casada (ambos mayores de 65 años) tenía una deducción estándar de US$30,700 en 2023, mientras que una persona soltera de la misma edad solo recibe US$15,700, básicamente una reducción del 50%, precisa el sitio web de Tax Defense Network, una empresa de resolución de impuestos. Tramos impositivos más estrechos: el mismo ingreso que antes se mantenía en rangos más bajos bajo una declaración conjunta ahora alcanza tasas marginales más altas más rápido, incluso si el ingreso total disminuye, indica Precision Tax.

Un ejemplo lo da El Diario: “una viuda que recibe $50,000 en beneficios del Seguro Social y $60,000 en distribuciones mínimas requeridas de cuentas de retiro puede ver cómo su factura fiscal sube de $11,000 a $17,000 anuales, es decir, $6,000 más al año, aunque su ingreso total haya bajado”.

Tras la muerte de tu cónyuge, el IRS puede elevar tus impuestos hasta $6,000 más al año debido a un cambio automático en tu estatus fiscal: pasas de "casado declarando en conjunto" a "soltero" (Foto: Freepik)

LO QUE PUEDES HACER PARA REDUCIR EL IMPACTO

Hay algunas estrategias que pueden ayudar a reducir este impacto cuando quedes viudo:

1. Calificar como “Viudo que reúne los requisitos con hijo dependiente”

Si tienes uno o más hijos dependientes, puedes usar el estatus de “viudo que reúne los requisitos con hijo dependiente” durante los dos años siguientes al año del fallecimiento de tu cónyuge. Este estatus te permite usar la misma tasa de impuestos que las parejas casadas declarando en conjunto, que es más favorable que la de “soltero”, publica el IRS.

2. Considera declarar como “Cabeza de familia”

Si calificas para este estatus (tener un dependiente y pagar más del 50% de los gastos del hogar), puedes recibir beneficios importantes:

Deducción estándar de US$21,900 para el año fiscal 2024 (considerablemente más alta que los declarantes solteros).

Tramos impositivos más favorables que el estatus de “soltero”.

3. Conversiones Roth IRA antes del fallecimiento

Si aún están juntos y uno de los cónyuges está en riesgo de salud, considera convertir las IRA tradicionales a IRA Roth antes del fallecimiento del primer cónyuge. Esto reduce los ingresos tributables futuros y las distribuciones mínimas requeridas que el cónyuge sobreviviente deberá enfrentar.

4. Planifica retiros grandes mientras declaran juntos

Si necesitan hacer retiros grandes de cuentas de retiro o vender propiedades, hágalo mientras todavía pueden declarar juntos para aprovechar tramos impositivos más bajos.

5. Apela aumentos en primas de Medicare

Si tus ingresos bajaron, pero Medicare calcula primas con base en declaraciones antiguas, puedes presentar el Formulario SSA-44 ante la Administración del Seguro Social para solicitar una reconsideración.

6. Consulta a un profesional de impuestos

Un asesor fiscal puede ayudarte a identificar estrategias de presentación que preserven deducciones y minimicen la exposición fiscal futura. La planificación anticipada es clave para reducir el impacto de esta penalización.