Revisa esta nota para que sepas a qué hora es y qué canal transmite carrera GP de Miami 2026 EN VIVO. (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP y Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora es y qué canal transmite carrera GP de Miami 2026 EN VIVO. (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP y Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este domingo 3 de mayo. Y es que se realizará la carrera del GP de Miami 2026. Te estoy hablando de un evento deportivo con muchas emociones. Por lo tanto, si quieres saber a qué hora iniciará y qué canal transmitirá la carrera de F1, lee esta nota por completo.

Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Miami 2026 se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Miami, que se encuentra alrededor del Hard Rock Stadium. Posee 19 curvas y una longitud de 5.412 km. Su debut en F1 fue en 2022.

La carrera del GP de Miami 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La carrera del GP de Miami 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Horarios y cronograma completo del GP de Miami 2026

  • Prácticas libres 1 (viernes 1 de mayo): 12:00 pm en Estados Unidos (ET), 10:00 am en CDMX y 6:00 pm en España
  • Clasificación sprint (viernes 1 de mayo): 4:30 pm en Estados Unidos (ET), 2:30 pm en CDMX y 10:30 pm en España
  • Carrera Sprint (sábado 2 de mayo): 12:00 pm en Estados Unidos (ET), 10:00 am en CDMX y 6:00 pm en España
  • Clasificación (sábado 2 de mayo: 4:00 pm en Estados Unidos (ET), 2:00 pm en CDMX y 10:00 pm en España
  • Carrera (domingo 3 de mayo): 4:00 pm en Estados Unidos (ET), 2:00 pm en CDMX y 10:00 pm en España

¿Qué canal transmite carrera de F1 GP de Miami 2026 EN VIVO?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Miami 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de Apple TV y F1 TV Pro. Si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de Izzy TV, Izzi Go, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro. Por último, si estás en España, tienes la posibilidad de seguir el evento deportivo a través de DAZN y Movistar+.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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