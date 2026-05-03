Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este domingo 3 de mayo. Y es que se realizará la carrera del GP de Miami 2026. Te estoy hablando de un evento deportivo con muchas emociones. Por lo tanto, si quieres saber a qué hora iniciará y qué canal transmitirá la carrera de F1, lee esta nota por completo.

Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Miami 2026 se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Miami, que se encuentra alrededor del Hard Rock Stadium. Posee 19 curvas y una longitud de 5.412 km. Su debut en F1 fue en 2022.

La carrera del GP de Miami 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Horarios y cronograma completo del GP de Miami 2026

Prácticas libres 1 (viernes 1 de mayo): 12:00 pm en Estados Unidos (ET), 10:00 am en CDMX y 6:00 pm en España

Clasificación sprint (viernes 1 de mayo): 4:30 pm en Estados Unidos (ET), 2:30 pm en CDMX y 10:30 pm en España

Carrera Sprint (sábado 2 de mayo): 12:00 pm en Estados Unidos (ET), 10:00 am en CDMX y 6:00 pm en España

Clasificación (sábado 2 de mayo: 4:00 pm en Estados Unidos (ET), 2:00 pm en CDMX y 10:00 pm en España

Carrera (domingo 3 de mayo): 4:00 pm en Estados Unidos (ET), 2:00 pm en CDMX y 10:00 pm en España

¿Qué canal transmite carrera de F1 GP de Miami 2026 EN VIVO?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Miami 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de Apple TV y F1 TV Pro. Si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de Izzy TV, Izzi Go, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro. Por último, si estás en España, tienes la posibilidad de seguir el evento deportivo a través de DAZN y Movistar+.