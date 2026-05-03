La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Miami 2026, la primera parada de su calendario en Estados Unidos tras un receso de varias semanas. La cita se corre en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami Gardens, sobre un circuito callejero temporal que rodea el Hard Rock Stadium (hogar de los Miami Dolphins) y se ha consolidado como uno de los eventos más visibles del año para la categoría reina del automovilismo. Si buscas dónde ver el Gran Premio de Miami 2026 EN VIVO este domingo 03 de mayo a partir de las 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT , la opción número uno para los fanáticos en Estados Unidos es F1 TV Pro. Esta plataforma te permite disfrutar de la carrera por streaming y online con cámaras exclusivas y telemetría en tiempo real. Además, muchos usuarios aprovechan el periodo de prueba gratuito de 7 días para nuevos suscriptores, una oportunidad ideal para vivir la emoción de la cuarta fecha de la temporada sin costo inicial desde cualquier dispositivo.

Miami se ha convertido en una sede clave para la F1 desde su debut en 2022, al inaugurar la primera de las tres visitas que la categoría hará este año a suelo estadounidense. El trazado combina 19 curvas y una extensión de 3.36 millas (5.41 kilómetros), mientras dentro del estadio se montan áreas de hospitalidad, salas de prensa y espacios exclusivos para equipos y medios. Para este 2026, la organización reforzó la experiencia con un festival gratuito de cinco días en Miami Beach y rediseñaron las zonas para fanáticos con referencias a la cultura, la gastronomía y el entretenimiento de distintos barrios de la ciudad. A eso se suma una nueva atracción tipo superyate, diseñada como pieza central de hospitalidad dentro del circuito.

En lo deportivo, el gran foco está en Max Verstappen de Red Bull, quien busca seguir ampliando su dominio en Miami, donde ya presume dos poles y una victoria. Del otro lado, Kimi Antonelli de Mercedes llega con impulso liderando el Mundial de Pilotos tras sus últimos dos triunfos y espera que la pausa no le corte el ritmo en una cita que suele exigir precisión, velocidad y manejo estratégico desde la clasificación. Al joven italiano le siguen su compañero de escudería, el británico George Russell, y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari en la clasificación. En el Campeonato de Constructores, las Flechas Plateadas encabezan la tabla con 135 puntos, mientras que la Scuderia y McLaren se ubican en la segunda y tercera posición, respectivamente.

¿Quieres ver el GP de Miami 2026 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil?

La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del GP de Miami 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de Miami 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Miami 2026. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Miami 2026?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP de Japón EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 03 de mayo d3 2026.

14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

15:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

16:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

17:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

22:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

4:00 pm ET (hora del Este)

3:00 pm CT (hora del Centro)

2:00 pm MT (hora de Montaña)

1:00 pm PT (hora del Pacífico)