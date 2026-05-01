Aunque la temporada para presentar la declaración de impuestos terminó el 15 de abril, son millones los contribuyentes que aún se preguntan cuándo verán reflejado su reembolso en mayo. Como el tiempo de espera puede cambiar según cómo hiciste tu trámite y la forma en que elegiste recibir el dinero (depósito directo o cheque por correo), en esta nota te contamos cuándo podría llegar tu tax refund y qué tener en cuenta mientras esperas la respuesta del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

¿QUÉ FECHA DE MAYO RECIBIRÁS TU REEMBOLSO DEL IRS?

Todo dependerá de cómo hayas realizado tu declaración y otros factores, lo que determinará el tiempo de espera para que te depositen el reembolso que te corresponde. Así tenemos:

Declaración electrónica + depósito directo: los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías.

los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías. Declaración electrónica + cheque en papel: hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal.

hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal. Declaración en papel (por correo): los reembolsos pueden tardar en llegar entre 4 y 8 semanas, incluso más tiempo según la carga de trabajo.

Vale precisar que el depósito en el banco se da una vez que el IRS envía el dinero, el cual suele acreditarse entre 1 y 5 días hábiles, según la entidad bancaria.

Entonces, ¿cuándo me llegará realmente el tax refund en mayo?

Todo dependerá de cuándo hayas presentado, y haya sido aceptada, tu declaración durante abril; basándose en ello, el IRS maneja un cronograma con una fecha estimada según un tiempo promedio de procesamiento de hasta 21 días, especialmente si utilizaste el sistema electrónico e‑File y elegiste depósito directo a tu cuenta bancaria o tarjeta prepago. Así tenemos:

Si el IRS aceptó tu declaración alrededor del 13 de abril, tu reembolso podría depositarse por el 4 de mayo.

Si el IRS aceptó tu declaración alrededor del 20 de abril, tu reembolso podría depositarse por el 11 de mayo.

Si el IRS aceptó tu declaración alrededor del 27 de abril, tu reembolso podría depositarse por el 18 de mayo.

Si el IRS aceptó tu declaración alrededor del 4 de mayo, tu reembolso podría depositarse por el 25 de mayo.

Aunque la temporada de impuestos terminó el 15 de abril, millones de contribuyentes siguen pendientes de una sola pregunta: cuándo llegará su tax refund (Foto: Freepik)

LAS RAZONES POR LAS QUE SE PUEDE RETRASAR TU REEMBOLSO

A continuación, las cinco fallas más comunes de los contribuyentes a la hora de presentar sus declaraciones de impuestos y que retrasan los rembolsos, según IRS.

1. Colocar mal datos personales o números de identificación.

2. Errores en los ingresos o en los cálculos.

3. Reclamar créditos fiscales sujetos a revisión.

4. Problemas con la cuenta bancaria o el depósito directo.

5. No firmar la declaración o dejar en blanco algunos puntos.

IMPORTANTE: cuando IRS detecta actividad sospechosa o inconsistencias, puede solicitar una verificación de identidad, por lo que el contribuyente deberá confirmar su información.

ASÍ PUEDES COMPROBAR EL ESTADO DE TU REEMBOLSO

Una de las preguntas que más se hacen los contribuyentes que realizaron sus declaraciones es cómo rastrear o saber en qué estado se encuentra su reembolso. Una forma simple y práctica de hacerlo es a través de la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” (“Where’s My Refund?”), que muestra información actualizada después de 24 horas posteriores a la aceptación de una declaración presentada electrónicamente, o cuatro semanas si envió su declaración en papel por correo.

Para utilizarlo necesitas tener a la mano tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil exacto para efectos de declaración y el monto exacto en dólares de tu reembolso esperado.

Solamente debes ingresar a la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov (disponible en inglés y en español) y hacer clic en “Verificar su reembolso”, que abrirá una página que debes leer, marcar y enviar.

OJO: la información se actualiza una vez al día, durante la noche. “¿Dónde está mi reembolso?” no está disponible en las mañanas, por lo general entre las 4 a.m. y las 5 a.m., hora del Este, mientras se realizan dichas actualizaciones.

Una vez ingresas tus datos y lo envíes, el sistema te mostrará el avance en tres etapas: