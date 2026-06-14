Ecuador y Costa de Marfil comienzan su andadura en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un choque que promete intensidad de principio a fin. Este domingo 14 de junio desde las 7 pm ET / 4 pm PT se disputará la Jornada 1 del Grupo E en el imponente Lincoln Financial Field , en un duelo de pronóstico reservado que paralizará a los aficionados del balompié internacional. En Colombia, el compromiso podrá seguirse en exclusiva a través de Win Sports Plus desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia y Perú).

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026:

Satélite Cable IPTV DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Plan Descripción Precio Partido en vivo (Evento PPV LIVE) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. Plan semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134.99

Ecuador vs. Costa de Marfil: horario, TV y dónde ver en vivo el Mundial 2026

Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026

Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil, por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Hora: 18:00 horas de Bogotá (Colombia)

TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)