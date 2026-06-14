El AT&T Stadium de Arlington, Texas, será el escenario de uno de los mejores partidos que nos ofrezca esta fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este domingo 14 de junio, no te pierdas la transmisión de Canal 5 y TUDN en México para ver el juego de Países Bajos vs. Japón, que iniciará a partir de las 2:00 p.m. hora Centro de México. La ‘Naranja’ empieza su ruta en búsqueda de su primera estrella, pero en frente tiene a una selección nipona que se presenta como un rival bastante complicado, que apunta a ser la sorpresa en esta Copa del Mundo.

Consulta dónde puedes ver el partido de Países Bajos vs. Japón por la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este domingo 14 de junio desde el AT&T Stadium de Arlington. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @jfa_samuraiblue / @onsoranje)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos vs. Japón se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el AT&T Stadium.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Canal 503 de Megacable

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Países Bajos vs. Japón en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Disponible en ViX para dispositivos compatibles

Horario, TV y dónde ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos

AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos Horario: 11:00 a.m. CDMX

11:00 a.m. CDMX Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium