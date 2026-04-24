Cuando alguien muere en Estados Unidos y deja bienes junto con impuestos sin pagar, la herencia que parecía un respiro económico para la familia puede volverse un foco de conflictos con el fisco. En determinadas situaciones, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede alcanzar cuentas, inmuebles y otros bienes ligados a la sucesión, hasta comprometer una parte importante —o incluso todo— de lo que los herederos pensaban recibir. Para resguardar ese legado y evitar contratiempos, en esta nota te contamos cuál es el trámite que no puedes ignorar si quieres evitar que tu herencia termine en embargo.

LO QUE HACE EL IRS CUANDO EL FALLECIDO TIENE DEUDAS

Cuando una persona fallece con deudas de impuestos federales, esa deuda no desaparece, ya que pasa a ser responsabilidad del patrimonio del fallecido, conocido como “estate”. Esto incluye todos los bienes, como propiedades, cuentas bancarias o inversiones.

Por ello, antes de repartir la herencia, el representante de la sucesión debe hacer dos cosas puntuales: 1) presentar la última declaración de impuestos del fallecido y 2) pagar con los bienes del patrimonio los impuestos atrasados, intereses y posibles multas.

En este punto, el IRS tiene prioridad de cobro frente a los herederos; es decir, primero se paga al fisco y solo después se reparte lo que queda. Pero si se reparte la herencia sin saldar esas deudas, la agencia del gobierno puede: reclamar el dinero adeudado y/o embargar activos del patrimonio o incluso la parte de la herencia que iba a un beneficiario.

Herencias con propiedades, cuentas o inversiones pueden parecer un premio seguro, pero solo lo son si se atiende a tiempo el frente tributario: de lo contrario, el proceso sucesorio puede derivar en reclamaciones, recargos y embargos del IRS (Fuente: iStock)

¿CUÁL ES EL TRÁMITE QUE NO PUEDES POSTERGAR SI NO QUIERES QUE TU HERENCIA SEA EMBARGADA?

Si bien, el IRS no va a “embargar todas las herencias” de forma automática, sí puede ir contra la herencia o contra el heredero cuando hay deudas de impuestos y se incumple un trámite clave relacionado con esa herencia. ¿Cuál es?

Trámite del patrimonio (estate) del fallecido

Presentar la declaración del patrimonio y del impuesto sucesorio cuando corresponde (por ejemplo, mediante el Form 706 en patrimonios grandes).

Pagar los impuestos pendientes del fallecido con los activos del estate antes de distribuir bienes.

Declaraciones que deben hacer los herederos

Si el heredero tiene sus propios impuestos atrasados, el IRS puede embargar su parte de la herencia, ya que para la agencia el derecho a heredar es un “activo embargable”.

Si el heredero recibe ciertos tipos de herencias que deben reportarse (por ejemplo, herencia desde el extranjero superior a US$100,000), tiene que presentar formularios informativos como el Form 3520; si se posterga o no se presenta, pueden venir multas y, en escenarios graves, embargos sobre cuentas y bienes.

¿Qué es el Formulario 706? Según el IRS, es la declaración federal del impuesto sobre el patrimonio (estate tax return) que se usa cuando una persona fallece y deja una herencia lo suficientemente grande como para estar sujeta al impuesto sucesorio de Estados Unidos, o cuando se quiere “guardar” parte de la exención para el cónyuge sobreviviente. Lo presenta el albacea o representante de la herencia para calcular si se debe impuesto federal sobre el patrimonio, y deducir el impuesto de transferencia generacional (GST), cuando se hereda directamente a nietos u otros descendientes que “saltan” una generación.

LOS PLAZOS PARA REPORTAR HERENCIA AL IRS EN 2026

En 2026 los plazos para reportar una herencia al IRS dependen del tipo de obligación (del fallecido, del patrimonio o del heredero) y del formulario que corresponda.

1. Declaración del patrimonio (Form 706)

Cuando el patrimonio del fallecido es lo suficientemente grande como para estar sujeto al impuesto federal sobre el patrimonio, se usa el Formulario 706.

Plazo general: 9 meses desde la fecha de fallecimiento para presentar la declaración del estate.

9 meses desde la fecha de fallecimiento para presentar la declaración del estate. Prórroga: se puede solicitar una extensión de hasta 6 meses para presentar, pero los impuestos estimados deben pagarse dentro de los 9 meses.

2. Declarar ingresos o situaciones del heredero

Si el heredero debe reportar la herencia o ingresos vinculados a ella dentro de su declaración anual (por ejemplo, ciertos intereses, alquileres generados por los bienes heredados o algunas herencias que deben informarse junto con la declaración):