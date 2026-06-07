Este domingo 7 de junio es el día clave en las Elecciones Generales 2026 en Perú. A nivel nacional e internacional se llevará a cabo el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos que obtuvieron el mayor porcentaje de votos en los comicios de abril pasado. Cabe señalar que para esta segunda vuelta solo habrá dos columnas para marcar: en el lado izquierdo se mostrará el rostro de la aspirante de Fuerza Popular y el logo de su partido, mientras que en el derecho, el del postulante de Juntos por el Perú y el logo de su agrupación. Por esta razón, aquí te dejo con los resultados oficiales de la ONPE de las Elecciones Generales 2026 en Perú.

¿Quién va ganando las Elecciones Generales 2026 en Perú?

A continuación, revisa los resultados oficiales de la ONPE sobre la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Aquí podrás saber qué candidato va liderando el conteo y quién se convertirá en el nuevo gobernante del país para el próximo quinquenio.

Candidato/a Partido Político % de Votos Keiko Fujimori Fuerza Popular - Roberto Sánchez Juntos por el Perú -

La información sobre el porcentaje de votos se irá actualizando conforme la ONPE actualice sus resultados oficiales.

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo presidente electo?

El cambio de presidente en el Perú se llevará a cabo el martes 28 de julio de 2026. En esta fecha, el mandatario electo en los comicios generales asumirá el cargo para el nuevo periodo de cinco años, tomando el relevo de la actual administración encabezada de forma interina por José María Balcázar.

¿Quiénes han sido presidentes del Perú en este siglo?

Alberto Fujimori (hasta noviembre de 2000)

Valentín Paniagua (2000–2001)

Alejandro Toledo (2001–2006)

Alan García (2006–2011)

Ollanta Humala (2011–2016)

Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018)

Martín Vizcarra (2018–2020)

Manuel Merino (noviembre de 2020)

Francisco Sagasti (2020–2021)

Pedro Castillo (2021–2022)

Dina Boluarte (2022–2025)

José Jerí (2025-2026)

José María Balcázar (2026-actualidad)