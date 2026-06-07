La segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 entra en su etapa más decisiva. Tras el cierre de las mesas de sufragio en todo el territorio nacional, millones de peruanos permanecen atentos a la publicación de los primeros avances oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de procesar y difundir los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

La expectativa crece minuto a minuto mientras los centros de cómputo reciben las actas provenientes de las distintas regiones del país. A diferencia de los sondeos y proyecciones, el conteo oficial de la ONPE constituye la única fuente válida para determinar quién será el próximo presidente del Perú. En esta cobertura podrás seguir los avances del escrutinio nacional y regional conforme se vayan actualizando los datos oficiales.

Resultados ONPE EN VIVO: conteo oficial de votos

La ONPE comenzó a procesar las actas electorales una vez culminada la jornada de votación. Conforme avance el ingreso de información desde las mesas de sufragio, los porcentajes oficiales se actualizarán progresivamente.

Avance nacional

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): Por publicarse

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): Por publicarse

Actas procesadas: Por publicarse

Actas contabilizadas: Por publicarse

Votos válidos: Por publicarse

Votos blancos: Por publicarse

Votos nulos: Por publicarse

La información será actualizada conforme la ONPE publique nuevos avances oficiales.

Resultados por regiones del Perú

Además del resultado nacional, la ONPE difundirá el comportamiento electoral en cada una de las regiones del país. Esto permitirá conocer qué candidato obtuvo mayor respaldo en cada departamento.

Regiones cuyos resultados serán actualizados

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima Metropolitana

Lima Provincias

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

FAQ de preguntas y respuestas sobre las Elecciones Perú 2026

¿Qué es la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú. Entre sus funciones principales se encuentra el procesamiento y difusión de los resultados oficiales de las elecciones.

¿Cuál es la diferencia entre flash electoral y resultados ONPE?

El flash electoral es una estimación estadística realizada por una empresa encuestadora autorizada poco después del cierre de las mesas de votación. En cambio, los resultados de la ONPE provienen directamente del conteo de actas electorales y constituyen el escrutinio oficial del proceso.

¿Cada cuánto actualiza resultados la ONPE?

Durante la noche electoral, la ONPE suele publicar actualizaciones periódicas a medida que se reciben y procesan nuevas actas provenientes de todo el país y del extranjero.

¿Cuándo se conocerá al ganador oficial?

Aunque las tendencias pueden observarse durante las primeras horas del conteo, la proclamación oficial del presidente electo corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una vez culminado el procesamiento de actas y resueltas eventuales observaciones o impugnaciones.

¿Qué sucede si la diferencia entre candidatos es muy estrecha?

Cuando existe una diferencia reducida entre los postulantes, cada acta cobra especial importancia. En estos casos, el resultado final puede tardar más tiempo en consolidarse debido a la revisión detallada de observaciones y procedimientos electorales.

¿Quiénes son los candidatos de la segunda vuelta presidencial?

Los ciudadanos peruanos eligen en esta segunda vuelta entre:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Ambos candidatos llegaron al balotaje tras obtener las mayores votaciones en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales de comunicación de la ONPE, donde se publican los avances nacionales, regionales y por acta conforme progresa el escrutinio.

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo presidente?

El presidente elegido en las Elecciones Generales 2026 asumirá el cargo el próximo 28 de julio de 2026, durante la ceremonia oficial de transmisión de mando por el inicio de un nuevo período gubernamental.

Perú vive una jornada histórica y la atención del país está puesta en el conteo oficial de votos que definirá quién conducirá los destinos de la nación durante los próximos años.