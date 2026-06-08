En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, las escuadras de España y Perú medirán fuerzas por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026, este lunes 8 de junio. Para que no te pierdas el partido, en esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El España vs. Perú por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el España vs. Perú en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego España vs. Perú por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este lunes 8 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Perú?

Este lunes 8 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO España vs. Perú por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Perú: América TV, ATV, Movistar Deportes, ESPN y Disney+

México: TUDN y ViX

Canadá: TLN, VIVA