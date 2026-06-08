La selección de España afronta un nuevo compromiso amistoso frente a Perú en un encuentro que servirá como una de las últimas pruebas antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido a través de RTVE Play y La 1 de TVE, señales que ofrecerán la cobertura oficial para el público español.

Si no quieres perderte ningún detalle del España vs. Perú, aquí te contamos cómo ver la transmisión en directo por televisión abierta, internet, dispositivos móviles y Smart TV. Además, revisa los horarios confirmados para distintos países y conoce las opciones disponibles para seguir RTVE Play desde el extranjero. Sigue leyendo para descubrir todas las alternativas de visualización.

Ferran Torres y Gavi, ambos jugadores del FC Barcelona, fueron incluidos en la convocatoria oficial para disputar la Copa del Mundo. (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Cómo ver RTVE Play y La 1 de TVE EN DIRECTO por TV y online

Los derechos de transmisión del amistoso España vs. Perú en territorio español estarán a cargo de La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play.

Estas son las principales formas de ver el encuentro:

Televisión abierta: a través de La 1 de TVE en la TDT española.

a través de La 1 de TVE en la TDT española. RTVE Play Web: desde cualquier ordenador ingresando a la plataforma oficial de RTVE Play.

desde cualquier ordenador ingresando a la plataforma oficial de RTVE Play. Aplicación móvil: disponible para dispositivos Android y iPhone.

disponible para dispositivos Android y iPhone. Smart TV: mediante las aplicaciones compatibles de RTVE Play.

mediante las aplicaciones compatibles de RTVE Play. Tablets y dispositivos de streaming: Chromecast, Android TV y otros equipos compatibles.

RTVE Play es una plataforma gratuita que permite acceder a las emisiones en directo de La 1, La 2, Teledeporte y otros canales de la corporación, además de ofrecer contenidos bajo demanda.

¿Se puede ver RTVE Play desde el extranjero?

Sí, RTVE cuenta con opciones para usuarios fuera de España. La corporación dispone de RTVE Play+, un servicio internacional disponible en América, Europa, Asia y Oceanía que ofrece acceso a gran parte de su catálogo mediante suscripción.

Sin embargo, algunos eventos deportivos y determinadas emisiones en directo pueden estar sujetos a restricciones territoriales debido a los derechos de transmisión. Por ello, la disponibilidad del partido España vs. Perú puede variar según el país desde donde se intente acceder.

Además, los espectadores internacionales también pueden consultar la programación de TVE Internacional en aquellas regiones donde el canal se encuentre disponible a través de operadores de televisión de pago.

Horarios del partido España vs. Perú por país

El encuentro entre España y Perú se disputará el martes 9 de junio de 2026. El horario base será las 21:00 horas en España peninsular.

País Hora España 21:00 Portugal 20:00 Islas Canarias 20:00 Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Panamá 14:00 México 14:00 Costa Rica 13:00 Guatemala 13:00 El Salvador 13:00 Honduras 13:00 Nicaragua 13:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Chile 15:00 Paraguay 15:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil 16:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (CT) 14:00 Estados Unidos (MT) 13:00 Estados Unidos (PT) 12:00