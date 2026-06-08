Último amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. Este lunes 8 de junio, mira el partido de España vs. Perú EN VIVO desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, como preparación a pocos días del arranque de la cita mundialista. España viene de empatar ante Irak en un sorpresivo 1-1, mientras que Perú chocó ante Haití en un nuevo juego de la era de Mano Meneses. A continuación, revisa los horarios y canales para ver la transmisión de España vs. Perú.
¿A qué hora juega España vs. Perú por amistoso?
Sigue el partido de España vs. Perú a partir de las 21:00 horas Lima, 4:00 a.m. España (9 de junio) o 20:00 hora local en México. Además, te dejo con horarios para seguirlo en diferentes partes de Latinoamérica.
|Países
|Horario
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|23:00 horas
|Chile, Bolivia y Venezuela
|22:00 horas
|Perú y Colombia
|21:00 horas
|México y Centroamérica
|20:00 horas
¿Qué canal transmite España vs. Perú EN VIVO por amistoso 2026?
No te pierdas la transmisión de España vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal América TV y América TVGo (Canal 4) o TVE La 1 en directo y RTVE Play desde España. Estas son las opciones oficiales para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento amistoso a pocos días del inicio del Mundial 2026 para la Roja.
España vs. Perú: posibles alineciones del amistoso
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo.
- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.
Horario, TV y dónde ver España vs. Perú EN VIVO por amistoso 2026
- Partido: España vs. Perú por amistoso para el Mundial 2026
- Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México
- Horario: 21:00 Lima / 4:00 a.m. hora peninsular
- Canal TV: América TV en Perú / TVE La 1 en España
- Streaming: TVGo en Perú / RTVE Play en España