Último amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. Este lunes 8 de junio, mira el partido de España vs. Perú EN VIVO desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, como preparación a pocos días del arranque de la cita mundialista. España viene de empatar ante Irak en un sorpresivo 1-1, mientras que Perú chocó ante Haití en un nuevo juego de la era de Mano Meneses. A continuación, revisa los horarios y canales para ver la transmisión de España vs. Perú .

El España vs. Perú por un amistoso internacional previo al Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega España vs. Perú por amistoso?

Sigue el partido de España vs. Perú a partir de las 21:00 horas Lima, 4:00 a.m. España (9 de junio) o 20:00 hora local en México. Además, te dejo con horarios para seguirlo en diferentes partes de Latinoamérica.

Países Horario Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 23:00 horas Chile, Bolivia y Venezuela 22:00 horas Perú y Colombia 21:00 horas México y Centroamérica 20:00 horas

¿Qué canal transmite España vs. Perú EN VIVO por amistoso 2026?

No te pierdas la transmisión de España vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal América TV y América TVGo (Canal 4) o TVE La 1 en directo y RTVE Play desde España. Estas son las opciones oficiales para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento amistoso a pocos días del inicio del Mundial 2026 para la Roja.

España vs. Perú: posibles alineciones del amistoso

España: Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo.

Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo. Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

Horario, TV y dónde ver España vs. Perú EN VIVO por amistoso 2026

Partido: España vs. Perú por amistoso para el Mundial 2026

España vs. Perú por amistoso para el Mundial 2026 Fecha: Lunes 8 de junio de 2026

Lunes 8 de junio de 2026 Lugar: Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México Horario: 21:00 Lima / 4:00 a.m. hora peninsular

21:00 Lima / 4:00 a.m. hora peninsular Canal TV: América TV en Perú / TVE La 1 en España

América TV en Perú / TVE La 1 en España Streaming: TVGo en Perú / RTVE Play en España