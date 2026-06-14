Este domingo 14 de junio será el esperado debut de Ecuador en la Copa del Mundo 2026. Es el turno de una nueva selección sudamericana en este Mundial y la selección ecuatoriana tiene un duro choque ante Costa de Marfil, encuentro que se disputará desde el Lincoln Financial Field de Philadelphia y será transmitido por la señal de Telemundo Deportes y Peacock TV, a partir de las 7:00 p.m. ET . A continuación, revisa todos los detalles para seguir el duelo minuto a minuto.

Ecuador vs. Costa de Marfil se enfrentan por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO GRATIS

Una de las alternativas para seguir toda la información del Mundial es Telemundo Deportes Ahora, el canal FAST de noticias deportivas de Telemundo disponible de manera gratuita en diversas plataformas digitales. Durante la Copa del Mundo ofrecerá previas, análisis, resúmenes, entrevistas y cobertura especial de cada jornada.

Asimismo, Peacock se ha convertido en el principal destino digital para los aficionados que desean seguir la cobertura en español del torneo. La plataforma transmite los 104 partidos del Mundial 2026 y cuenta con funciones interactivas, repeticiones y contenido exclusivo para los suscriptores.

Cómo ver Ecuador vs. Costa de Marfil por Peacock TV

Peacock ofrecerá la transmisión en español de Ecuador vs. Costa de Marfil para los usuarios en Estados Unidos. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo desde teléfonos móviles, computadoras, Smart TV, tablets y otros dispositivos compatibles con la aplicación oficial.

Además, NBCUniversal confirmó que los primeros partidos del Mundial durante los primeros días del torneo estarán disponibles para todos los niveles de suscripción de Peacock, incluyendo Brasil vs. Marruecos.

Ecuador vs. Costa de Marfil: fecha, hora y estadio

Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil

Competencia: Mundial de Fútbol 2026

Grupo: E

Fecha: domingo 14 de junio de 2026

Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Hora ET (Este): 7:00 p.m.

Hora CT (Centro): 6:00 p.m.

Hora MT (Montaña): 5:00 p.m.

Hora PT (Pacífico): 4:00 p.m.

Transmisión: Telemundo, Peacock y Telemundo Deportes Ahora (cobertura complementaria)