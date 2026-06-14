El AT&T Stadium será escenario de un encuentro de diferentes estilos futbolísticos cuando Países Bajos y Japón midan fuerzas este domingo 14 de junio en punto de las 10:00 pm horario peninsular / 4 pm ET / 2 pm Tiempo del Centro , marcando el debut de ambas selecciones en el Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. ¿Qué equipo se llevó el triunfo al término de los 90 minutos reglamentarios en su estreno mundialista?

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca Siete (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Países Bajos vs. Japón hoy por la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026 en el A&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Quién ganó el partido Países Bajos vs. Japón? Resultado del juego de la Fecha 1 del Mundial 2026

Equipos Goles Resultado Países Bajos -- -- Japón -- --

Señal abierta del Canal 5 y TUDN desde México para ver el partido de Países Bajos vs. Japón en vivo y en directo, este domingo 14 de junio, desde el AT&T Stadium, por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

Antesala del partido Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

La selección de los Países Bajos llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el claro favorito para dominar el Grupo F, respaldada por una generación dorada que brilla en las ligas más competitivas de Europa. Bajo la experimentada dirección técnica de Ronald Koeman, la escuadra europea exhibe una mezcla letal de creatividad ofensiva, presencia física y una identidad táctica muy definida que siempre impone respeto. Su capacidad para resolver partidos desde el mediocampo y la pelota parada los posiciona como serios candidatos para avanzar profundamente hacia las rondas eliminatorias del torneo norteamericano. Sin embargo, su principal vulnerabilidad radica en ciertas desconcentraciones defensivas cuando enfrentan a equipos rápidos que ejercen presión alta y ejecutan transiciones veloces hacia su propia área.

Por su parte, el combinado de Japón aterriza en territorio estadounidense consolidado como uno de los equipos más completos, disciplinados y competitivos del continente asiático en la actualidad. Los nipones son vistos como verdaderos aspirantes para pelear el pase a la siguiente fase, destacando por un orden táctico admirable y su comprobada capacidad para incomodar a las potencias tradicionales. Gran parte de su plantilla actual milita en clubes de primer nivel en el Viejo Continente, lo que ha elevado significativamente la intensidad de su juego y su madurez en escenarios de alta presión. Su estrategia principal se basa en una presión asfixiante que logra desestabilizar a oponentes técnicamente superiores, provocando errores que suelen capitalizar de manera efectiva mediante contragolpes fulminantes.