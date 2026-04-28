La Administración del Seguro Social (SSA) ya definió quiénes recibirán primero su dinero en mayo, un mes que vuelve a ser decisivo para millones de personas en Estados Unidos que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales como la renta, la comida, la luz o los medicamentos. Para muchas familias hispanas, este tipo de pagos no es solo una fecha en el calendario, sino una parte importante de su organización mensual. Por eso, si cobras SSI, recibes beneficios dobles o simplemente quieres saber cómo queda el cronograma del resto de los depósitos, aquí te lo explicamos de manera clara y ordenada.

EL PRIMER PAGO CONFIRMADO DE MAYO

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, el viernes 1 de mayo de 2026 está reservado para los beneficiarios del programa Supplemental Security Income (SSI).

Este grupo cobra siempre el primer día de cada mes. En esta ocasión, al caer viernes, el depósito no se adelanta ni cambia de fecha. En otras palabras: si formas parte del SSI, el dinero debería reflejarse ese mismo día, salvo que tu banco presente una demora puntual.

Personas con discapacidad pueden aplicar al Seguro Social para obtener el pago mensual del SSI (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES RECIBEN EL SSI EL 1 DE MAYO?

Aquí vale la pena detenerse un momento, porque el SSI está dirigido a personas con ingresos limitados y necesidades económicas específicas. Principalmente incluye:

Adultos mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.

Niños con condiciones médicas calificadas.

Para verlo más claro, te dejo este cuadro resumen:

Grupo beneficiario Característica principal Adultos mayores 65 años o más con bajos ingresos Personas con discapacidad Condición médica que limita su capacidad laboral Menores elegibles Niños con discapacidad en hogares de bajos recursos

En todos estos casos, el pago del 1 de mayo corresponde exclusivamente al beneficio de SSI.

¿QUÉ PASA CON QUIENES RECIBEN DOBLE BENEFICIO?

Hay una situación que suele generar confusión entre muchos beneficiarios, especialmente en comunidades hispanas donde no siempre se conoce la diferencia entre SSI y Social Security tradicional. Algunas personas reciben ambos pagos al mismo tiempo.

En esos casos:

El pago de SSI llega el 1 de mayo.

El pago del Seguro Social se envía el 3 de mayo.

Además, este grupo, junto con quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, no sigue el calendario habitual basado en la fecha de nacimiento.

EL RESTO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN MAYO

Después del depósito del 1 de mayo, el resto de los beneficiarios entra en el esquema más conocido, organizado por fecha de nacimiento. Aquí te lo dejo ordenado para que lo tengas a mano:

Fecha de nacimiento Día de pago Del 1 al 10 Miércoles 13 de mayo Del 11 al 20 Miércoles 20 de mayo Del 21 al 31 Miércoles 27 de mayo

Este calendario aplica para jubilados, sobrevivientes y beneficiarios por discapacidad dentro del sistema general de Social Security.

QUÉ HACER SI EL PAGO NO LLEGA

Un punto importante que muchas veces se pasa por alto es que la propia SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles adicionales antes de reportar un pago como retrasado.

Esto se debe a posibles demoras del banco o a procesos internos de procesamiento. Si después de ese plazo el dinero sigue sin aparecer, entonces sí conviene contactar directamente a la agencia.

Frontis de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

LA CLAVE DEL CALENDARIO DE MAYO

Si lo resumimos de forma sencilla, el 1 de mayo marca el inicio oficial de los pagos del mes, y los primeros en cobrar son los beneficiarios de SSI.

A partir de ahí, el resto del calendario sigue un orden ya establecido que ayuda a millones de personas a planificar gastos y evitar contratiempos. Para muchas familias latinas en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles o Houston, tener estas fechas claras puede marcar una diferencia real en la organización del mes.

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