Después de la tercera temporada de “The Summer I Turned Pretty” (“El verano en que me enamoré” en Hispanoamérica) la popular serie de Amazon Prime Video regresa con una película. Después del apasionado reencuentro de Belly Conklin (Lola Tung) y Conrad Fisher (Christopher Briney) en París, su historia de amor continúa en una película que fue anunciada en septiembre de 2025, pero aún no tiene fecha de estreno. No obstante, ha compartido una actualización que ha entusiasmado a los fans, la producción ya empezó.

“The Summer I Turned Pretty: The Movie” será escrita y dirigida por la propia Jenny Han, autora de la trilogía de novelas homónimas. “Aún queda un hito importante en la historia de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia a [la conclusión]. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans”, declaró a Prime Video.

Mientras que Courtenay Valenti, directora de cine, streaming y salas de cine de Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, director global de televisión de Prime Video y Amazon MGM Studios, indicaron: “’El verano en que me enamoré’ ha conectado con el público de todo el mundo, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en un fenómeno global. Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y nos entusiasma volver a colaborar con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo inolvidable”.

Conrad Fisher (Christopher Briney) y Belly Conklin (Lola Tung) en la película de "The Summer I Turned Pretty" (Foto: Amazon Studio)

BELLY Y CONRAD REGRESAN EN UNA PELÍCULA DE “THE SUMMER I TURNED PRETTY”

Ocho meses después de la confirmación de la película de “The Summer I Turned Pretty” se confirmó el inicio del rodaje con una publicación en la cuenta oficial de la serie de Amazon Prime Video. Se trata de una fotografía en la que aparecen Lola Tung y Christopher Briney posando para la cámara haciendo el gesto de la paz con las manos.

Las frases “¿Los extrañaste?” y “ya está en producción” acompañan la imagen que emocionó a miles de fanáticos que esperan con ansias ver el último capítulo de la historia de Belly y Conrad.

La primera foto de Christopher Briney y Lola Tung en el rodaje de la esperada película de "The Summer I Turned Pretty" (Foto: Amazon Studio)

Esta publicación llega unos días después del pedido a los fans de mantenerse alejados del set y de los lugares de rodaje relacionados. Esto después de algunos incidentes tras el inicio del rodaje el 27 de abril de 2026 en Wilmington, Carolina del Norte.

“Nos encanta la emoción, pero compartir locaciones y visitar el set interrumpe el rodaje y genera preocupaciones reales de seguridad para nuestro elenco y equipo. Estamos trabajando arduamente para crear una burbuja de seguridad y así lograr la mejor película posible. Por favor, ayúdennos a proteger la magia de Cousins ​​hasta que esté lista para ser compartida”, se puede leer en el mensaje.

Por su parte, Jenny Han compartió un mensaje en su historia de Instagram y agregó: “Cuando la gente viene al set, filma y comparte videos, interrumpe el trabajo. Dificulta que los actores se metan en el personaje y les causa ansiedad innecesaria. A menudo tenemos que detener la producción para despejar la escena, lo que desconcentra al equipo. Esta historia significa mucho para mí, y sé que también significa mucho para ustedes. Quiero ofrecerles la mejor versión de esta película. Por favor, ayúdennos a proteger nuestro proceso”.

¿Qué más se sabe sobre la película “The Summer I Turned Pretty”?

En una entrevista con ELLE UK a mediados de septiembre de 2025, Jenny Han indicó que “la serie termina cuando están reencontrándose, así que la película ofrecerá una visión más profunda de ellos dos juntos”.

Además, la autora de la popular saga reveló que la película incluiría un salto temporal. “No, no puedo decir qué tan lejos está, pero está muy lejos”.