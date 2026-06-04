Comprar o vender por internet puede ser rentable, pero también peligroso si te encuentras con desconocidos en lugares inseguros. Miami-Dade responde con las Safe Exchange Zones (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Comprar o vender por internet puede ser rentable, pero también peligroso si te encuentras con desconocidos en lugares inseguros. Miami-Dade responde con las Safe Exchange Zones (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

Comprar o vender cosas por internet suele ser una actividad rentable, ya sea como trabajo o como pasatiempo. Muchas personas recurren a estas transacciones, pero al momento de hacer el intercambio, comprador y vendedor deben ponerse de acuerdo sobre un lugar para reunirse. Ante el aumento de estafas, robos y otros delitos relacionados, Miami ha comenzado a implementar las llamadas Safe Exchange Zones (Zonas de Intercambio Seguro). ¿No conoces estos espacios? En esta nota te contamos en qué consisten y dónde puedes encontrarlos.

LAS ZONAS DE INTERCAMBIO SEGURO EN MIAMI

Las Zonas de Intercambio Seguro (Safe Exchange Zones) en Miami son estacionamientos vigilados y puntos públicos específicos habilitados por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para realizar compras y ventas pactadas por internet de manera segura.

“La Oficina del Sheriff de Miami-Dade se compromete a mantener seguros a residentes y visitantes, ofreciendo un lugar seguro para realizar transacciones en línea en cualquier estacionamiento público de las estaciones de policía de Miami-Dade. Las estaciones de policía son lugares públicos que disuaden el delito, cuentan con una gran afluencia de personas, operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y brindan un lugar seguro para realizar transacciones de venta por Internet”, se lee en el .

Tiene como finalidad reducir los riesgos de robos, fraudes, agresiones o cualquier otra situación peligrosa el momento que te reúnas con un desconocido.

Las Safe Exchange Zones de Miami son estacionamientos vigilados 24/7 con cámaras de seguridad frente a estaciones policiales (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Las Safe Exchange Zones de Miami son estacionamientos vigilados 24/7 con cámaras de seguridad frente a estaciones policiales (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

Si vas a encontrarte con alguien que realizaste una transacción por internet, sigue los siguientes consejos de seguridad:

  • Reúnanse en un lugar público.
  • No se encuentren en un lugar apartado ni invites a desconocidos a tu casa.
  • Dile a un amigo o familiar a dónde vas.
  • Lleva tu teléfono móvil contigo.
  • Considera la posibilidad de que un amigo te acompañe.
  • Protégete contra el fraude y el robo de identidad.

¿EN QUÉ LUGARES ESTÁN LAS ZONAS DE INTERCAMBIO SEGURO EN MIAMI?

A continuación, algunas ubicaciones de distrito de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para realizar las transacciones que pactaste por internet.

Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana:

En el siguiente cuadro, ocho Safe Exchange Zona de Miami-Dade con ubicaciones exactas:

Zona de intercambio SeguroDirección
Intracoastal District Station15665 Biscayne Boulevard - Miami, FL 33160
Northside District Station799 NW 81 Street - Miami, FL 33150
Northwest District Station5975 Miami Lakes Drive East - Miami Lakes, FL 33014
Midwest District Station9101 NW 25 Street – Doral, FL 33172
Kendall District Station7707 SW 117 Avenue – Miami, FL 33173
Hammocks District Station10000 SW 142 Avenue - Miami, FL 33186
South District Station10800 SW 211 Street - Miami, FL 33189
Stephen P. Clark Center111 NW First Street - Miami, FL 33128

Zonas de Intercambio Seguro abierto solo entre semana con horarios específicos:

En el siguiente cuadro, tres Safe Exchange Zona de Miami-Dade con horario específicos de atención:

Zona de Intercambio SeguraDirecciónHorario
Centro de Justicia de North Dade15555 Biscayne Boulevard - North Miami Beach, FL 33160De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Centro de Gobierno de South Dade10710 SW 211th Street - Cutler Bay, FL 33189De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Centro de Permisos e Inspección de West Dade11805 SW 26th Street - Miami, FL 33175De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

TAGS