Comprar o vender cosas por internet suele ser una actividad rentable, ya sea como trabajo o como pasatiempo. Muchas personas recurren a estas transacciones, pero al momento de hacer el intercambio, comprador y vendedor deben ponerse de acuerdo sobre un lugar para reunirse. Ante el aumento de estafas, robos y otros delitos relacionados, Miami ha comenzado a implementar las llamadas Safe Exchange Zones (Zonas de Intercambio Seguro). ¿No conoces estos espacios? En esta nota te contamos en qué consisten y dónde puedes encontrarlos.

LAS ZONAS DE INTERCAMBIO SEGURO EN MIAMI

Las Zonas de Intercambio Seguro (Safe Exchange Zones) en Miami son estacionamientos vigilados y puntos públicos específicos habilitados por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para realizar compras y ventas pactadas por internet de manera segura.

“La Oficina del Sheriff de Miami-Dade se compromete a mantener seguros a residentes y visitantes, ofreciendo un lugar seguro para realizar transacciones en línea en cualquier estacionamiento público de las estaciones de policía de Miami-Dade. Las estaciones de policía son lugares públicos que disuaden el delito, cuentan con una gran afluencia de personas, operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y brindan un lugar seguro para realizar transacciones de venta por Internet”, se lee en el sitio web del condado.

Tiene como finalidad reducir los riesgos de robos, fraudes, agresiones o cualquier otra situación peligrosa el momento que te reúnas con un desconocido.

Las Safe Exchange Zones de Miami son estacionamientos vigilados 24/7 con cámaras de seguridad frente a estaciones policiales (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

Si vas a encontrarte con alguien que realizaste una transacción por internet, sigue los siguientes consejos de seguridad:

Reúnanse en un lugar público.

No se encuentren en un lugar apartado ni invites a desconocidos a tu casa.

Dile a un amigo o familiar a dónde vas.

Lleva tu teléfono móvil contigo.

Considera la posibilidad de que un amigo te acompañe.

Protégete contra el fraude y el robo de identidad.

¿EN QUÉ LUGARES ESTÁN LAS ZONAS DE INTERCAMBIO SEGURO EN MIAMI?

A continuación, algunas ubicaciones de distrito de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para realizar las transacciones que pactaste por internet.

Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana:

En el siguiente cuadro, ocho Safe Exchange Zona de Miami-Dade con ubicaciones exactas:

Zona de intercambio Seguro Dirección Intracoastal District Station 15665 Biscayne Boulevard - Miami, FL 33160 Northside District Station 799 NW 81 Street - Miami, FL 33150 Northwest District Station 5975 Miami Lakes Drive East - Miami Lakes, FL 33014 Midwest District Station 9101 NW 25 Street – Doral, FL 33172 Kendall District Station 7707 SW 117 Avenue – Miami, FL 33173 Hammocks District Station 10000 SW 142 Avenue - Miami, FL 33186 South District Station 10800 SW 211 Street - Miami, FL 33189 Stephen P. Clark Center 111 NW First Street - Miami, FL 33128

Zonas de Intercambio Seguro abierto solo entre semana con horarios específicos:

En el siguiente cuadro, tres Safe Exchange Zona de Miami-Dade con horario específicos de atención: