Los accidentes ocasionados por automovilistas que hacen maniobras indebidas al pasar junto a autobuses escolares detenidos se han multiplicado en Estados Unidos. En Florida, solo en una jornada se registraron más de 8,000 rebases, cifra que sitúa al estado en el segundo lugar a nivel nacional. En el condado de Miami-Dade, se reportaron 465 incidentes vinculados a estos vehículos durante 2025 y, en lo que va de 2026, el número ya llega a 136, de acuerdo con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés). Frente a este panorama, el condado comenzó a imponer de forma oficial sanciones económicas a los conductores que cometan esta infracción, que puede ascender a 225 dólares. A continuación, te contamos más detalles.

Desde el lunes 18 de mayo, el condado de Miami-Dade comenzó a aplicar de manera oficial multas a los conductores que rebasen buses escolares detenidos mientras los estudiantes suben o bajan. La sanción fijada es de 225 dólares y se enmarca en el Programa de Detección de Infracciones de Autobuses Escolares.

Los conductores deben parar ante un autobús escolar detenido cuando sus luces rojas parpadean y/o tienen el cartel de “STOP” (Foto: Freepik)

LO QUE DEBEN EVITAR LOS CONDUCTORES CUANDO PASAN CERCA DE AUTOBUSES ESCOLARES

En Florida, los conductores deben parar ante un autobús escolar detenido cuando sus luces rojas parpadean y/o tienen el cartel de “STOP”. No solo ello, tienen que permanecer detenidos hasta que dicha unidad reanude la marcha o las señales visuales dejen de estar activadas.

A continuación, los diferentes escenarios que debes tomar en cuenta para no ser multado:

Carreteras de dos carriles: todo el tráfico en ambas direcciones debe detenerse.

todo el tráfico en ambas direcciones debe detenerse. Carreteras de cuatro o varios carriles sin barrera: si no hay barrera física ni mediana elevada, incluidas las carreteras con carril central de giro, todo el tráfico en ambas direcciones debe detenerse.

En el caso de que las autopistas o las carreteras estén divididas con una barrera física, debes hacer lo siguiente:

Si la calzada está dividida por una barrera elevada o una mediana sin pavimentar de al menos 1,5 metros (5 pies) de ancho, los conductores que circulan en sentido contrario NO tienen que detenerse ante el autobús (las líneas pintadas o las marcas viales no se consideran barreras). Sin embargo, estos conductores deben reducir la velocidad y estar atentos a los estudiantes que suben o bajan del autobús.

Los conductores que circulen en la misma dirección que el autobús deben detenerse siempre.

Los escenarios que debes tomar en cuenta para no ser multado en Miami-Dade (Foto: FLHSMV)

LEY DE FLORIDA SOBRE LAS CÁMARAS EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES

En 2023, Florida aprobó una ley que permite a los distritos escolares utilizar sistemas de detección de infracciones en autobuses escolares para mejorar la seguridad de los estudiantes. Estas cámaras capturan evidencia de vehículos que rebasan ilegalmente un autobús escolar detenido con la señal de alto encendida.

La evidencia se comparte con las autoridades, lo que ayuda a garantizar el cumplimiento de la norma y la protección de los niños al subir y bajar de dichas unidades. La multa es de 225 dólares sin puntos en la licencia de conducir.

En el condado de Miami-Dade, la multa también es la misma. Al tratarse de una sanción civil, no conlleva la pérdida de puntos en la licencia de conducir. Las citaciones se emiten al propietario registrado del vehículo e incluyen un enlace al portal de educación vial AlertBus, donde el propietario puede revisar la evidencia y obtener más información sobre la ley.

Starting tomorrow (May 18, 2026), live enforcement begins for the Miami-Dade School Bus Safety Program. 🚍🛑



Passing a stopped school bus is illegal, dangerous, and puts children at risk. If the bus has its red lights and stop signs flashing… you STOP.



Violators will receive a… pic.twitter.com/HJBtzpxdkF — Miami-Dade Sheriff’s Office (@MiamiDade_SO) May 17, 2026

¿DÓNDE PUEDO PAGAR MI MULTA?

Las instrucciones para el pago se incluyen en la multa que puedes pagar de las siguientes formas:

En línea en www.alertbus.com, donde deberás ingresar el número de multa y la matrícula de tu vehículo.

Por teléfono llamando al 1-877-504-7080. Solamente debes seguir las instrucciones del sistema. Ten a mano tu número de citación y tu tarjeta de crédito/débito. Esta opción es solo para pagos completos.

Recuerda: las transacciones con tarjeta de crédito, tanto en línea como por teléfono, conllevan un cargo por procesamiento.