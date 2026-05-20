En los primeros episoidos de “Cien años de soledad” se abarca aproximadamente la primera mitad de la galardonada novela de Gabriel García Márquez, cubriendo de forma general los acontecimientos de los primeros 10 capítulos del libro. Por lo tanto, la segunda parte de la serie colombiana de Netflix adaptará los últimos cincuenta años de la historia de los Buendía, enfocándose en la transformación, el progreso y la inevitable decadencia de Macondo. Entonces, ¿cuándo se estrenan los últimos capítulos?

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, señaló a Tudum Laura Mora, quien se encarga de la dirección junto a Carlos Moreno.

Al igual que la primera, la segunda parte de “Cien años de soledad” fue filmada íntegramente en Colombia y en español. Con lo que se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica.

"El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo la hormigas", se dice en el avance de la parte 2 de la serie colombiana "Cien años de soledad" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PARTE 2 DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”?

La segunda y última parte de “Cien años de soledad” se dividirá en dos momentos clave del mes de agosto de 2026:

5 de agosto de 2026: Se estrenará el bloque principal compuesto por 7 episodios.

26 de agosto de 2026: Se estrenará el “Gran Final (Un capítulo especial).

“Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final que adecuadamente representara el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano. Este Gran Final sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad.”, aseguró Francisco Ramos, Vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix.

Estos son los episodios de “Cien años de soledad” que llegan el 5 de agosto de 2026:

Episodio 1: El armisticio, dirigido por Laura Mora.

Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora.

Episodio 3: Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno.

Episodio 4: Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno.

Episodio 5: Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora.

Episodio 6: Eran más de tres mil, dirigido por Laura Mora.

Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días, dirigido por Carlos Moreno.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, explicó Laura Mora.

¿DE QUÉ TRATA “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” - PARTE 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda y última parte de “Cien años de soledad”, “tras la firma del armisticio la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que con la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.”

El avande de la parte 2 de la serie colombiana "Cien años de soledad" revela que a Aureliano Babilonia se le revelaron las claves defintivas de Melquíades (Foto: Netflix)

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