Un nuevo artículo de opinión de expertos de la Universidad Jiao Tong de Shanghai (China) y de la Universidad de California Berkeley (Estados Unidos) destaca un debate entre investigadores líderes y expertos de la industria sobre si los robots humanoides reemplazarán a los trabajadores humanos para 2050. El artículo se publica en ‘Science Robotics’.

A medida que el progreso tecnológico y los avances en inteligencia artificial (IA) se aceleran, los robots humanoides se vuelven más capaces y cada vez más realistas.

En este artículo, Hesheng Wang y colaboradores de la Shanghai Jiao Tong University (China) analizan los puntos clave planteados en un debate plenario en la Conferencia Internacional IEEE/RSJ sobre Robots y Sistemas (IROS) de 2025 (China).

Durante esta sesión, los panelistas argumentaron a favor y en contra de la afirmación de que se podría lograr un progreso suficiente en 25 años para que los robots eliminen los puestos de trabajo humanos.

La mayoría de los expertos coincidieron en que se necesitará una investigación significativa antes de que los robots puedan alcanzar niveles de destreza humana para la manipulación fina. Sin embargo, hubo desacuerdo sobre el papel que desempeñarán los robots humanoides avanzados en el futuro.

Algunos panelistas expresaron la opinión de que los robots son caros y carecen de las habilidades sociales y la adaptabilidad de los humanos. Sugirieron que los robots humanoides impulsarán la colaboración y la productividad en lugar de reemplazar la fuerza laboral humana.

Expertos propusieron que los robots son creadores de empleo y que el aumento de la automatización abrirá oportunidades para trabajar con dispositivos humanoides. Otros discreparon de la premisa de que los robots humanoides deban imitar las capacidades humanas y plantearon que, en el futuro, los robots con inteligencia artificial se harán cargo de la mayoría de las tareas laborales, liberando a los humanos para que se dediquen a actividades más significativas.