Luego de perder a su padre, una niña de diez años encuentra un teléfono público fuera de servicio a través del cual puede hablar con los muertos. Para comunicarse con su padre, primero debe ayudar a otros espíritus a resolver sus asuntos pendientes en “Risa y la cabina del viento”, película argentina que llega a Netflix en junio de 2026. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta producción dirigida por Juan Cabral?

Este drama escrito por Pablo Minces y Juan Cabral profundiza en las emociones humanas a través de una atmósfera melancólica y fantástica. Además, utiliza el teléfono desconectado como metáfora de la necesidad humana de decir “adiós” y muestra las diferentes etapas del dolor: la negación, la tristeza profunda y la búsqueda de respuestas.

Diego Peretti, Elena Romero, Joaquín Furriel, Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón conforman el reparto de “Risa y la cabina del viento”, que marca el debut actoral de Cazzu.

La cinta que cuenta con música original de Babasónicos se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de 2025, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Director.

Elena Romero es la protagonista de la película argentina "Risa y la cabina del viento", escrita y dirigida por Juan Cabral (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “RISA Y LA CABINA DEL VIENTO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Risa y la cabina del viento” narra “la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes. Risa los ayudará con sus pedidos, que deberá resolver en el mundo de los vivos. Así, ellos le permitirán, a cambio, hablar con su padre por última vez”.

Durante las vacaciones, Sara necesita que alguien vigile a su hija y no tiene más opción que pedírselo a su vecino Esteban, un hombre deprimido y alcohólico. Él se convierte en testigo de las actividades de la pequeña. Aunque al principio no cree en lo que sucede, poco a poco empieza a ser parte de la misión de la protagonista.

¿CÓMO VER “RISA Y LA CABINA DEL VIENTO”?

“Risa y la cabina del viento”, que se estrenó en los cines de Argentina el 16 de abril de 2026, está disponible en Netflix desde el 3 de junio de 2026.

Por lo tanto, para ver esta película solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “RISA Y LA CABINA DEL VIENTO”

REPARTO DE “RISA Y LA CABINA DEL VIENTO”

Diego Peretti como Esteban

Cazzu como Sara

Joaquín Furriel como Rodrigo

Elena Romero como Risa

Graciela Borges como Greta

Gustavo Garzón como Antonio

Silvina Sabater como Abigail

Fabián Casas como Augusto

Manuel Da Silva como Milo

Diego Peretti interpreta a Esteban y Elena Romero interpreta a Risa en la película argentina "Risa y la cabina del viento" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “RISA Y LA CABINA DEL VIENTO”?

“Risa y la cabina del viento”, que cuenta con Flora Fernández Marengo como productora, tiene una duración de 97 minutos, es decir, 1 hora y 37 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “RISA Y LA CABINA DEL VIENTO”?

El rodaje de “Risa y la cabina del viento”, producida por las compañías Lab House y Industria del Milagro, se realizó en Ushuaia.