Desde este momento, Florida ha implementado un nuevo sistema para las transacciones cotidianas que modifica la forma de pagar en caja, una medida que busca agilizar el comercio estatal pese a la incertidumbre que despierta en los consumidores por cómo impactará en sus bolsillos. Para tener más detalles al respecto, lee la nota completa.

Cabe resaltar que, el pasado 11 de mayo, el gobernador Ron de Santis firmó la Ley SB 1074, la cual daba facultad a los minoristas en decidir si quieren redondear los precios al múltiplo de cinco centavos más cercano en las transacciones realizadas en efectivo.

La iniciativa no modificará los precios de venta, la cantidad de impuestos recaudados ni otros cargos adicionales a los productos que venden estos comerciantes; sin embargo, los habitantes de Florida podrían experimentar variaciones al alza o a la baja en el costo final de sus compras .

Existe la preocupación de que los habitantes de Florida resulten posiblemente afectados al cancelar sus compras con esta nueva medida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

“Con este marco, Florida se convierte en un modelo de cómo los estados pueden afrontar los cambios monetarios, garantizando que las empresas prosperen y que los consumidores estén protegidos”, fueron las palabras de Scott Shalley, director ejecutivo de la Federación de Minoristas del estado en mención, a The News Service of Florida .

Esta disposición aplicada por Florida se debe la tajante decisión del Departamento del Tesoro de EE. UU. (USDT, por sus siglas en inglés) en finalizar la producción de monedas de un centavo; esto significa el cierre de un ciclo de más de 230 años de historia con la acuñación de su último lote en la Casa de la Moneda de Filadelfia en noviembre de 2025.

Cómo se redondearán las monedas de un centavo en los comercios de Florida

Si tienes un comercio minorista en el estado y estás dispuesto a redondear las transacciones en efectivo para prescindir de los centavos, debes tomar en cuenta la directrices oficiales de Florida para llevar a cabo dicho proceso:

Si la compra final finaliza en 1 o 2 centavos, se redondea a 0 .

. Si la compra final finaliza en 3 o 4 centavos, se redondea a 5 centavos .

. Si la compra final finaliza en 6 o 7 centavos, se redondea a 5 centavos .

. Si la compra final finaliza en 8 o 9 centavos, se redondea a 10 centavos.

¿Qué ocurre cuando la transacción en efectivo termina en 0 o 5 centavos? Según la normativa federal del estado, no se debe redondear .

El cambio se aplicará sólo en las transacciones en efectivo en cualquier comercio de Florida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Todas las transacciones se redondearán en Florida?

De acuerdo a la Ley SB 1074, los comerciantes minoristas pueden decidir si aplican el redondeo en las transacciones en efectivo. Entonces, el uso de centavos se mantendrá en caso se utilicen tarjetas de crédito, transacciones por Internet o giros postales .