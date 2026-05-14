Ante la llegada del Mundial 2026 , el Banco de México anunció la circulación de monedas especiales dirigidas a coleccionistas y aficionados al deporte. Esta edición limitada ya cuenta con lineamientos específicos sobre su distribución; por ello, esta nota te ofrece los datos precisos acerca de los costos de venta, la fecha de salida al mercado y las instituciones financieras donde podrán ser adquiridas.

El propio Banxico anunció el pasado miércoles 13 de mayo sobre la puesta en circulación de estas monedas especiales dedicadas a la competencia de fútbol de selecciones con mayor prestigio a nivel internacional.

La colección consta de 12 monedas en total, de las cuales nueva rinden homenaje a las ciudades que serán sedes oficiales de la Copa del Mundo 2026, mientras que la tres restante destacarán la riqueza natural, histórica y cultural de México.

Estas son las monedas lanzadas por el Banco de México en conmemoración al Mundial 2026. (Crédito: Banco de México / YouTube)

“Está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos (cuatro de oro y cuatro de plata), las cuales fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México”, especificó el Banco Central de México.

Las monedas de 20 pesos de circulación regular se distinguen por su diseño dodecagonal , a diferencia de las piezas de metales preciosos que mantienen una forma circular, destacando las de oro con valor de 25 pesos y las de plata de 10 pesos.

Fecha de lanzamiento y dónde conseguir las monedas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026 del Banxico

Según el medio N + , la distribución de estas monedas especiales se realizará en dos etapas y dependerá de su tipo:

Las monedas bimetálicas ($20) son de cuño corriente; por lo tanto, poseen curso legal y son válidas para cualquier transacción económica. Comenzarán a ser distribuidas en instituciones financieras desde el tercer día hábil bancario , tomando como referencia el pasado 13 de mayo.

son de cuño corriente; por lo tanto, poseen curso legal y son válidas para cualquier transacción económica. Comenzarán a ser distribuidas en instituciones financieras , tomando como referencia el pasado 13 de mayo. Las monedas de oro y plata se pondrán a disposición oficialmente durante la segunda mitad de mayo. Para comprarlas es necesario acudir a los puntos de venta autorizados, tales como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Las monedas bimetálicas estarán disponibles para realizar cualquier tipo de pago. (Crédito: Banco de México / YouTube)

Eso sí, para la segunda fecha, el acceso a las piezas estará sujeto a dos normativas: quienes sean clientes del banco contarán con disponibilidad ilimitada para adquirir estas monedas, mientras que para el público en general la adquisición se limitará hasta 150 piezas .

Para que observes los modelos de estas nuevas monedas, te invito a ingresar a este ENLACE .