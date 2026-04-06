Será la primera edición del Mundial con 48 equipos. Foto: Lego
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, organizada por la FIFA, que se disputará desde el 11 de junio.

Dentro de los grupos en esta edición de 48 equipos —será la primera vez que se realiza el torneo con esa cantidad de naciones—

Son 48 naciones las que integrarán el Mundial de Fútbol 2026. Argentina, campeón vigente, deberá defender su corona contra Argelia, Jordania y Austria en fase de grupos. Foto: AFP
Son 48 naciones las que integrarán el Mundial de Fútbol 2026. Argentina, campeón vigente, deberá defender su corona contra Argelia, Jordania y Austria en fase de grupos. Foto: AFP

De acuerdo con el sorteo, el grupo A lo integran México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa; mientras que en el grupo B están Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina.

El grupo C lo componen Brasil, Marruecos, Haití, Escocia; mientras que el D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

El grupo E lo completan Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador; mientras que el F, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, mientras que el G, está compuesto por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El grupo H lo componen España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, en tanto el grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Mundial de Fútbol llega a Norteamérica después de más de 20 años. Foto: difusión
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Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia están en el grupo K, e Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, ocupan el grupo L.

El partido inaugural se realizará el 11 de junio en el Estadio Azteca en México, donde la escuadra tricolor enfrentará a Sudáfrica —partido similar a la edición del 2010, cuando ambos abrieron el certamen—.

Los partidos clave del Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, se esperan emocionantes cotejos después de la fase de grupos, los cuales están programados desde el 28 de junio, cuando ese domingo los subcampeones de los grupos A y B disputen un partido en el Estadio de Los Ángeles.

Copa del Mundo organizada por la FIFA. Foto: AFP
Copa del Mundo organizada por la FIFA. Foto: AFP

Hasta el viernes 3 de julio en diversos estadios se disputarán los partidos de dieciseisavos de final, para luego dar pase a la serie de octavos de final con los ganadores de cada grupo.

Se esperan 26 partidos para los octavos de final del Mundial 2026, los cuales irán determinando a los equipos que llegarán a la gran final, a disputarse el domingo 19 de julio del 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

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