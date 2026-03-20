(L-R) US President Donald Trump speaks next to FIFA President Gianni Infantino after being awarded the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
(L-R) US President Donald Trump speaks next to FIFA President Gianni Infantino after being awarded the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A pocos meses de realizarse la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que, a pesar de , no intercederán por la complejidad de los asuntos.

La Federación Palestina de Fútbol, por ejemplo, pide la suspensión de Israel —desde el 2024—, pero la FIFA solo aplicará un castigo monetario de US$ 190,000 por haber incurrido en actos discriminatorios, graves y repetidos, contra Cisjordania ocupada.

Dentro de los argumentos están los lemas sobre pureza racial en las gradas del Beitar, hasta insultos a jugadores árabes, así como mensajes militaristas y políticos de las autoridades israelíes.

LEA TAMBIÉN: Mundial 2026: Estados Unidos alista trámite exprés de visas para migrantes, ¿a quiénes aplica?

Además, Israel deberá desplegar una pancarta de tamaño significativo y visible donde se lea “El fútbol une al mundo – No a la discriminación".

Irán todavía no comunica de manera formal su no participación del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Irán todavía no comunica de manera formal su no participación del Mundial 2026. (Foto: AFP)

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA —quien, paradójicamente,

FIFA exhorta a Irán a respetar la programación

, los cuales están programados en Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Caso Diogo Jota y Liverpool: ¿qué pasa con los contratos si un futbolista muere?

“Tenemos un calendario. Queremos que la Copa Mundial de la FIFA se lleve a cabo según lo programado”, mencionó.

Finalmente, Infantino precisó que la FIFA usará el Mundial “para tender puentes y promover la paz”.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

México se ofrece a acoger a Irán en Mundial 2026, ¿qué dice la FIFA sobre cambios de sede?
FIFA ratifica a México como sede para el Mundial 2026
Brasil reitera a presidente de FIFA que quiere albergar el Mundial de Clubes de 2029
Expresidente de la FIFA aconseja a hinchas no viajar a EE.UU. durante el Mundial 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.