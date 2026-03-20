A pocos meses de realizarse la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que, a pesar de los conflictos geopolíticos que involucran a Washington, Irán, Israel y Palestina, no intercederán por la complejidad de los asuntos.

La Federación Palestina de Fútbol, por ejemplo, pide la suspensión de Israel —desde el 2024—, pero la FIFA solo aplicará un castigo monetario de US$ 190,000 por haber incurrido en actos discriminatorios, graves y repetidos, contra Cisjordania ocupada.

Dentro de los argumentos están los lemas sobre pureza racial en las gradas del Beitar, hasta insultos a jugadores árabes, así como mensajes militaristas y políticos de las autoridades israelíes.

Además, Israel deberá desplegar una pancarta de tamaño significativo y visible donde se lea “El fútbol une al mundo – No a la discriminación".

Irán todavía no comunica de manera formal su no participación del Mundial 2026. (Foto: AFP)

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos” , dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA —quien, paradójicamente, otorgó a Donald Trump un premio de la paz creado especialmente para él—.

FIFA exhorta a Irán a respetar la programación

Infantino agregó que no concederá los permisos a Irán para que se trasladen a México sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, los cuales están programados en Estados Unidos.

“Tenemos un calendario. Queremos que la Copa Mundial de la FIFA se lleve a cabo según lo programado” , mencionó.

Finalmente, Infantino precisó que la FIFA usará el Mundial “para tender puentes y promover la paz”.

Con información de EFE