Con el FIFA Pass se priorizará a los extranjeros que tengan entradas compradas para Mundial 2026. Este ticket "no garantiza el ingreso a Estados Unidos", indican desde Washington. Foto: belterz / iStock
Redacción Gestión
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, de la FIFA, informaron que —a desarrollarse en dicho país, junto a México y Canadá—.

‘FIFA Pass’, lleva por nombre el programa que permitirá a los fanáticos del balompié obtener, con prioridad, una cita en los consulados de Estados Unidos por delante de otras ya programadas.

Marco Rubio, secretario de Estado, comentó que se han desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales “en todo el mundo” para atender la demanda. “En algunos casos hemos duplicado la presencia en nuestras embajadas de determinados países”, comentó.

Rubio aclaró que en cerca del 80% de los consulados estadounidenses a nivel global ya se puede conseguir una cita en un periodo de 60 días —incluidos Brasil y Argentina—.

Desde la administración Trump señalan que en cerca del 80% de los consulados de Estados Unidos en el mundo ahora se consigue una cita en un plazo de 60 días. Foto: Jacquelyn Martin - AP

Según el presidente Donald Trump,

“Su entrada no es un visado. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Garantiza una cita expedita”, aclaró Rubio.

El funcionario sostuvo que los hinchas con boletos para el Mundial 2026 pasarán por el mismo proceso de verificación que cualquier extranjero que busca una visa para Estados Unidos.

“Vamos a hacer exactamente las mismas comprobaciones que a cualquier otra persona. La única diferencia es que los adelantamos en la fila”, subrayó.

Con información de EFE

