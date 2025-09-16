Expertos sugieren regular precios y utilizar ID digital para mejorar el acceso en Perú, sea para partidos de Liga 1 o Selección Peruana, así como conciertos. Foto: Andina
Expertos sugieren regular precios y utilizar ID digital para mejorar el acceso en Perú, sea para partidos de Liga 1 o Selección Peruana, así como conciertos. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la FIFA apostará por entradas 100% digitales y perfeccionará su sistema de reventas —ya aplicado en Qatar 2022— a fin de facilitar el acceso a los miles de hinchas que acudirán al magno evento del fútbol. ¿Regulación de precios para reducir los riesgos de estafa? Expertos aterrizan cómo puede aplicarse este esquema en la Liga 1 y partidos de la Selección Peruana.

TE PUEDE INTERESAR

Violencia en Argentina golpea de nuevo al fútbol en Sudamérica: FIFA exige “sanciones ejemplificadoras”
La única nación sin equipo de fútbol en el mundo, deja de serlo este jueves
The Economist: Mundial de Clubes, lucro de la FIFA o mayor globalización del fútbol
Killas FC: Formación, liderazgo y expansión del fútbol femenino desde la base
El TAS aterriza en Perú: ¿qué beneficios trae y sumará a “profesionalizar” el fútbol?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.