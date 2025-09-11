Luis Carrillo Pinto, especialista en marketing deportivo, advierte que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol - FPF, Agustín Lozano, necesita ordenar la casa tanto en lo deportivo como en lo comercial. A su criterio, la débil performance en las Eliminatorias 2026 implica un deterioro de la reputación de Perú como mercado.

“No sabemos ahora si es que Adidas continuará como auspiciador. Ha sido un duro golpe que en un torneo de 10 equipos, donde 7 clasificaban, no hayamos clasificado. Es una catástrofe que golpeará, incluso, a la economía debido al menor gasto y consumo. Agustín Lozano es el principal responsable de este desastre económico, y aun así lo han reelegido (hasta 2030)”, comenta a Gestión.

Carrillo Pinto sostiene que se carece de un plan integral de desarrollo del balompié peruano, y que, por el contrario, priman los intereses extradeportivos entre los clubes que votaron por perpetuar a Agustín Lozano en la FPF. Para muestra, un botón: se apostó por un paquete de abonos con los precios más elevados de Conmebol pese a que los tres técnicos deportivos que lideraron al equipo en las Eliminatorias 2026 no mostraban resultados eficientes.

En datos recopilados por este medio, las entradas para un partido de Perú como local oscilaron entre S/ 120 y S/ 850. El Abono Bicolor costó S/ 1,080 para tribunas populares y los preferenciales, entre S/ 3,119 y S/ 7,650.

Jose Eduardo Maco, coordinador de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC, comenta a Gestión que la FPF colocó esos precios elevados por las buenas campañas de la Selección Peruana en las Eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022, y sintió que el público iba a responder a la oferta.

Ahora, tras la penosa campaña al Mundial 2026, prevé que los precios mantengan dicho nivel, ya que “la ilusión es un activo muy preciado”. Para ello, es clave que se anuncie con claridad los planes de reestructuración, como por ejemplo, la búsqueda de un nuevo director técnico que reemplace a Óscar Ibañez, sumado a la promoción de jóvenes talentos, considerando que varios futbolistas que materializaron el sueño de Rusia 2018 ya se retirarán.

Ambos analistas coinciden en que se complicará la exportación de futbolistas peruanos. Tal como reportó Gestión, la Liga 1 se devaluó en casi US$ 2.3 millones, y abarcó un total de US$ 158 millones, solo por encima de los torneos de Paraguay, Bolivia y Venezuela.

“ No clasificar al Mundial afecta a la valorización . Si bien la exportación de deportistas es más responsabilidad de la Liga 1 y sus clubes, se pierde una vitrina importante. Después de Rusia 2018 tampoco hubo una exportación hacia ligas más competitivas, lo que revela ya un problema más estructural”, resume Maco.

Comparación frente a otros mercados Conmebol

En promedio, las entradas para ver a Perú oscilaron entre US$ 32 y US$ 227, arrojando una media de US$ 125. En un momento lograron ser las más costosas de las Eliminatorias 2026, muy por encima de Brasil y Argentina, US$ 48 y US$ 60, respectivamente.

Los países de Conmebol con los precios más baratos para las Eliminatorias fueron: Bolivia (US$ 44), Venezuela (US$ 33) y Uruguay (US$ 45).

Si bien la oferta se delimita conforme los criterios de cada federación y expectativa del cotejo, los boletos para un partido de Perú apenas fueron superadas por Chile (US$ 150). En el resto de países los precios promedio estuvieron muy por debajo.

“El deporte es un negocio que mueve pasión y la pasión muchas veces no entiende de razones. Se tiene que buscar la confianza del hincha con una nueva aura de positivismo . La designación de Jean Ferrari como gerente deportivo jugará un rol clave en ese proceso hacia 2030”, apunta Maco.