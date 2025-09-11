La baja performance de Perú en Eliminatorias 2026 genera desconfianza y afecta, incluso, al consumo interno. Foto: GEC
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

“Un fracaso más, ¿qué importa?”, reza un viejo vals en voz de Lucha Reyes con el que intentaba maquillar su desventura. La reciente campaña de la Selección Peruana de Fútbol arroja números alarmantes en su intento por un cupo para el Mundial 2026: penúltimos, apenas con 12 unidades tras 2 victorias, seis empates y 10 derrotas —y ningún gol marcado de visitantes—. Ahora el panorama es tenso, cargado de desconfianza, que agiganta los miedos de caer en otra prolongada sequía de alegrías deportivas.

