Agustín Lozano fue reelegido y será presidente de la FPF hasta 2030. (Foto: Difusión)
seguirá como máximo dirigente del balompié nacional al ser reelegido presidente de la Federación Peruana de Fútbolpara el período 2025-2023 en los comicios efectuados este lunes en la sede de Videna, donde se consolidó su triunfo con 61 votos a favor contra 3 en blanco.

Con estos resultados, el dirigente seguirá en su cargo hasta el 2030, un año más que estipulaba en un inicio los estatutos.

Lozano Saavedra sumará un total de 12 años como presidente de la FPF luego que reemplazó a Edwin Oviedo en el 2018 y se consolida como uno de los directivos que más tiempo duró en como mandamás del. Iguala a Manuel Busca (2002-2014) y supera a Nicolás Delfino (1992-2002).

Como se sabe, Agustín Lozano hizo oficial su candidatura a la reelección el pasa julio y desde entonces se proyectaba como el ganador absoluto, ya que presidía la única lista inscrita.

El directorio reelegido lo conforman: Agustín Lozano (presidente); Lander Alemán y Luis Duarte (vicepresidente); Claudio Limaylla, Gabriela Moreno, Raúl Lozano, Osias Ramírez, Juan Rickets, Fredy Ames, Farid Awad y Franklin Chuquizuta, quienes trabajarán como directores.

