El proyecto Sombrero vuelve a ubicarse en el centro de la estrategia de Coppernico Metals. La minera canadiense anunció una operación financiera vinculada a su principal activo en Perú, en momentos en que busca avanzar en distintos frentes necesarios para impulsar la siguiente etapa del proyecto. ¿Qué planes tiene la empresa para Sombrero?

Coppernico Metals presentó un documento de oferta para recaudar US$ 5.08 millones mediante una colocación privada.

La operación contempla la emisión de 14.28 millones de unidades a un precio de un precio de US$ 0,36 cada una. Cada unidad estará compuesta por una acción ordinaria y un warrant ejercitable a US$ 0,51 durante un período de 24 meses.

La minera prevé cerrar la operación alrededor del 26 de junio, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de financiamiento.

Además de respaldar los siguientes pasos del proyecto Sombrero, una parte de los recursos será destinada a capital de trabajo y gastos corporativos generales.

El proyecto se ubica en el corredor Andahuaylas-Yauri, una de las franjas geológicas más importantes para la exploración de cobre y oro en Perú.

Permisos y acuerdos comunitarios

Ahora bien, los recursos obtenidos estarán dirigidos principalmente a la obtención de permisos de perforación y a la firma de acuerdos comunitarios necesarios para respaldar futuras actividades de exploración en Sombrero.

La búsqueda de financiamiento se produce mientras Coppernico continúa avanzando en la ampliación de permisos dentro del proyecto. Anteriormente, la empresa informó que tramita un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) para incorporar nuevas zonas de exploración, entre ellas Tipicancha, Fierrazo y Chumpi.

La minera también ha señalado que la ejecución de futuras campañas de perforación dependerá tanto de la aprobación de los permisos actualmente en trámite como de la disponibilidad de financiamiento adicional.

Coppernico continúa avanzando en permisos, acuerdos comunitarios y trabajos previos vinculados al desarrollo de Sombrero.

Sombrero concentra la apuesta de Coppernico en Perú

Sombrero constituye el principal activo de Coppernico Metals en Perú. El proyecto abarca aproximadamente 57,000 hectáreas a lo largo del corredor Andahuaylas-Yauri, una de las franjas geológicas más importantes para la exploración de cobre y oro en el país.

De acuerdo con la compañía, el proyecto alberga sistemas epitermales, skarns de cobre y oro, además de potencial para mineralización tipo pórfido y otros objetivos asociados a metales preciosos.

El informe técnico vigente se concentra en los objetivos Ccascabamba y Nioc, mientras que Tipicancha fue identificado posteriormente como una zona adicional de interés exploratorio.

En abril, la minera fortaleció su posición en el distrito minero de Sombrero tras asegurar una opción sobre 600 hectáreas adyacentes a Tipicancha, ampliando el área bajo exploración en uno de los sectores considerados estratégicos para la identificación de sistemas de cobre y oro a gran escala.

Dicha expansión se sumó a las 1,400 hectáreas incorporadas durante 2025 y reforzó la presencia de Coppernico en una zona donde la compañía busca validar objetivos asociados a sistemas epitermales y pórfidos de cobre y oro.